El CD Benavente se expone a una grave sanción por agresión a un colegiado

El CD Benavente se expone a una importante sanción por la denuncia realizada por el árbitro que dirigió el encuentro de Liga Provincial Juvenil entre los tomateros y el Zamora, con victoria por 1-2 para los rojiblancos. En su escrito oficial, el colegiado habla de haber recibido varias agresiones (un codazo y un golpe en el pecho) por parte de dos futbolistas del Benavente, añadiendo frases del tipo "eres un hijo de puta" o "te voy a matar en la calle", que han quedo reflejadas en el acta arbitral.

Asimismo, asegura Manuel Antonino Toranzo, que, una vez concluido el partido, hubo invasión de campo y recibió empujones que propiciaron que tuviera que salir escoltado por la Guardia Civil para llegar al vestuario donde, afirma, estaba esperándole un jugador. "Una vez en el vestuario, se comienzan a percibir golpes violentos desde fuera en la chapa de mi vestuario y gritos con insultos, que persisten, teniendo la autoridad que actuar y disolver al grupo actuante", manifestó el colegiado. Además, añadió que, dado el dolor de cabeza por el golpe recibido fue al hospital donde "me diagnostican un traumatismo craneoencefálico" para posteriormente presentar la denuncia ante la Guardia Civil tras haber recibido, según su versión, mensajes "descalificativos" por parte de dos jugadores del Benavente a través de las redes sociales.

El club alegará

Ante esta situación, el presidente del CD Benavente ha negado en declaraciones a este periódico cualquier tipo de agresión física a un colegiado con el que han tenido "malas experiencias", según su relato. Pedro Gallego explicó que el 30 de enero mandaron un escrito a la Delegación Provincial de fútbol para que este árbitro no les dirigiera, en la medida de lo posible, ningún encuentro más.

El máximo responsable tomatero sí reconoce que, en la recta final del encuentro de juveniles de este fin de semana, "tras un penalti no pitado al Benavente se arma la marimorena" y dejó claro que "aunque no lo justifico no hubo ningún tipo de agresión". Ante esta situación, el Benavente presentará alegaciones al acta arbitral y esta semana se conocerá finalmente si hay sanción para la entidad y los futbolistas señalados.