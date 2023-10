Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF: "Este curso vamos al día y no se está acumulando deuda"

Víctor de Aldama cumple su sexta temporada en la Presidencia del Zamora CF. Tras unos años bastante convulsos, el presidente rojiblanco no oculta la ilusión por el buen arranque del equipo tras un verano en el que el futuro de la entidad estuvo en juego, pero se pronuncia desde la cautela. El empresario no quiere hablar de objetivos de ascenso, pero sí asegura que la situación económica va mejorando: han enjugado deuda anterior y no han creado nueva.

–Más allá de la derrota ante el Pontevedra (0-4) y el último empate en casa del Fabril (0-0), ¿cómo está viviendo este inicio de curso? –Ilusionado. Estoy viendo al equipo muy unido en todos los sentidos y están funcionando todas las líneas de trabajo. Además, está habiendo una buena conexión con la afición y con todo el mundo. Todo está fluyendo. –El verano tuvo un comienzo muy complicado, con su futuro en el club en juego y decidió seguir. Parece que tomó la decisión correcta. –Tomé la decisión que me pedía el corazón. Seguir implicaba seguir haciendo un esfuerzo muy grande, económico y en todos los sentidos. Tomé la decisión que me pidió el corazón y gracias a Dios parece que nos lo están devolviendo. –Hubo cambios en el club, algunos muy dolorosos para usted, ¿eran tan necesarios? –Eran necesarios porque creo que ya había que cerrar una etapa. Veníamos arrastrando muchas cosas y, como dices, hubo cambios muy dolorosos sobre todo el de César Villafañe, pero pienso que había que empezar una etapa nueva. –Años atrás César Villafañe (exdirector deportivo) llevaba todo el peso y la gestión diaria del club, ahora parecen más divididas las áreas entre el entrenador, David Movilla, y Aarón Riesco, secretario técnico. –Lo bueno, y una de las cosas importantes de esta nueva etapa, es que trabajan de la mano. Se han hecho uno, y los dos (Movilla y Riesco) consensuan todas las decisiones y se entienden a la perfección. Ahí no hay una vitola de uno más o menos, están trabajando muy de la mano y los dos me transmiten que hay una conexión total y que forman un gran equipo. –También ha entrado gente nueva en el equipo de trabajo. –Fernando (Álvarez de la Rúa, nuevo gerente del club) entró de nuevas y lo está haciendo y se está asentando muy bien. Alberto (Escolano, vicepresidente) es mi hombre de confianza de toda la vida y tiene una tranquilidad mayor a la mía, no se altera tan fácil como yo, ni es de tan sangre caliente y eso me viene muy bien. –Se sigue con el calendario de pagos a Hacienda y Seguridad Social, ¿cómo está la situación económica actual? –A día de hoy, desde el inicio de curso no debemos Seguridad Social, se está pagando al día, y en cuanto a Hacienda el otro día se hizo un nuevo pago. Lo que tenemos es ese residual de la deuda anterior que estamos pagando. –Se está enjugando la deuda anterior. –Eso es, pero desde que ha empezado el curso todo se está pagando y no estamos acumulando más deuda. –¿Cómo van los contactos con las instituciones? ¿Ha podido reunirse con el Ayuntamiento? –Hemos tenido un acercamiento con el Ayuntamiento muy positivo, pero falta sentarnos con Diputación. –También estarán buscando más patrocinadores privados de Zamora para que se sumen al proyecto.pa –Sí, ojalá suceda. –¿El presupuesto del equipo de este año es similar al del año pasado o mayor? –Es parecido al del pasado, incluso te diría que es un pelín inferior. Sin querer hablar de un posible ascenso –Sé que no quiere hablar de un posible ascenso, pero es inevitable pensarlo tal y como va el equipo. –No, no, este año no lo hablamos. Lo estamos tomando muy tranquilamente, intentando dar mucha tranquilidad y, como dice el Cholo Simeone, vamos partido a partido. No hay miras de ascenso. Es más, cuando llevábamos las jornadas que llevábamos sin perder también lo hablábamos porque sabíamos que en el algún momento iba a llegar la derrota. –También estaba en sus planes hacer una Fundación, ¿cómo va ese asunto? –Se firmó el otro día para ponerla en marcha. –¿Cómo va a funcionar exactamente? –La Fundación es, entre otras cosas, para canalizar las ayudas que no se pueden dar a una Sociedad Anónima Deportiva, y que se distribuyan como los estatutos lo requieran. Ayudará principalmente a las categorías inferiores, a la cantera, y se sumará a otros actos que también se van a hacer. El "presidente" Casas –En su día se habló de José María Casas como posible presidente de esta Fundación. –Sí. Hablamos y nos sentamos con José María y estaba ilusionado con esta idea de ser el presidente de la Fundación. Al final ha sido Alberto Escolano el que ha firmado como presidente y vamos a ir viendo. Zamora despide a un líder social: José María Casas, expresidente del Zamora CF –Tras el fallecimiento de Casas varios grupos de aficionados hablaron de la opción de homenajear su recuerdo dando su nombre a una de las puertas de acceso al estadio como ya sucede con Agustín Villar, ¿lo ha pensado? –Sí, lo hemos pensado. Nosotros vamos a apoyar positivamente cualquier acción en su memoria, pero al ser una instalación municipal debe ser el Ayuntamiento el que inicie esta acción. Yo puedo proponer, pero no ejecutar. Si la afición lo pide, lo propondremos como club y después que el Ayuntamiento disponga. En mi opinión personal sí creo que a un presidente como ha sido José María Casas algo habría que hacerle en este sentido. Ha sido una persona muy importante para el club en todos los sentidos y es historia del club. –Respecto al futuro del Ruta de la Plata, ¿existe algún avance en cuanto al contrato de cesión? –Ha habido un avance grande con ellos y estamos en conversaciones. Otros años no ha habido un acercamiento tan grande como este. Están escuchándonos y viendo entre las dos partes la mejor manera de hacer las cosas.