Llega el momento de despedirse. Después de una semana que se ha hecho eterna para las futbolistas de la selección femenina, es la hora de darse un un espacio y volver a sus clubes. Tras la cena después de la goleada contra Suiza, las jugadoras se despidieron para volver a casa este miércoles. Antes, aún en el estadio Nuevo Arcángel, Aitana Bonmatí fue la última en aparecer por la sala de prensa. Lo hacía "agotada" -confesaba- tras unos días que han sido como una montaña rusa.

"No ha sido una semana fácil, pero somos profesionales y lo hemos sacado adelante como profesionales", contaba la autora de dos goles en el segundo partido para España en la Nations League. "Estamos contentas de poder celebrar el Mundial y el partido con la afición. Es cierto que ha sido un resultado abultado, pero a nivel de juego podemos mejorar. Ha sido un partido lento, con poco ritmo, para lo que estamos acostumbradas nosotras, pero también hay partidos así y está bien que los podamos sacar adelante y de esta forma", añadía.

Asumir la responsabilidad

Sin embargo, pese a que las tensiones han ido disminuyendo con el paso de los días, aún permanece en el recuerdo de la capitana las primeras horas de esta concentración. Pese a que ahora "está todo bien, al prinicipio fue todo un poco estraño, raro por como fue la convocatoria. Recuerdo -añadía- el primer día cuando venimos a la concentración era complicadísimo todo, lo veíamos todo muy negro, no estábamos ni para entrenar ni para jugar y pese a eso hemos ganado los dos partidos y de qué forma. Pero las cosas pasan y ya está. Nos hemos quedado y cuando tú te quedas hay que asumir toda la responsabilidad que tienes y trabajar para ganar", sentenciaba.

"Espero que esta situación que hemos vivido no la tengamos que vivir nunca más porque es desgastante, con la sensación de que siempre tienes que centrarte en las cosas de fuera y no en solo fútbol. Tenemos ganas de ser futbolistas profesionales y nada más. Es cierto que a nuestra generación, como a muchas otras anteriores, les ha tocado batallar para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones y, si eso pasa, pues dejaremos un buen legado y estaremos orgullosas de todo lo que hemos trabajado, pese a no haber podido estar 100% en lo futbolístico", reclamó Aitana, que confesó tener ganas de volver a la dinámica del Barça y dar un poco de aire a la situación, aunque reclama que, en este tiempo, se siga avanzando.

Sobreponerse a las adversidades

"Está claro que se ha hablado mucho con las distintas organizaciones [CSD y Federación], ha habido acuerdos y compromisos, así que yo espero que todas y todos sumemos para que esto no vuelva a pasar y para que podamos dar una mejor imagen al mundo. Somos campeonas del mundo, tenemos que dar esa imagen de campeonas del mundo y de país desarrollado, no de país... No sé cómo ni describirlo".

Han luchado tanto dentro como fuera del campo, pero el vestuario se ha sabido sobreponer a estas situaciones, cosa que no se antojaba fácil. Cuando llegaron a Oliva, el futuro se veía complicado, oscuro. Ahora, tras reuniones y los encuentros, la situación ha mejorado, se ha rebajado la tensión y las partes se han comprometido a entenderse.