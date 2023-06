Miguel del Río es uno de los catorce jugadores del actual CD Villaralbo con pasado en el Zamora CF, club en el que creció y se formó hasta llegar al primer equipo. Desembarcó en enero al club azulón, con una adaptación que fue muy sencilla ya que conocía a prácticamente todos sus compañeros. Ahora, el meta zamorano solo piensa en ascender en una final a ida y vuelta que será «toda una fiesta para el fútbol de Zamora».

-Hablamos a principios de año cuando llegó a un CD Villaralbo que estaba fuera de play-off en aquel momento, y ahora se encuentra en la final por el ascenso a Tercera.

-Creo que estábamos fuera sí, a uno o dos puntos, no muy lejos, pero sí llegué en esa racha mala de resultados que tuvo el equipo.

-¿Cómo han sido estos meses de trabajo?

-Llegué en un momento complicado, no para el equipo, sino personalmente. Mi salida de Salamanca no fue como yo quería, pero me adapté bastante bien al equipo y tuve la suerte de que con muchos jugadores ya había compartido vestuario y me lo pusieron muy fácil. Poco a poco fui recuperando esa ilusión que se vio algo mermada por la salida de Salamanca, fui recuperando las ganas y los compañeros me ayudaron mucho en ese momento. Ahora tenemos la recompensa, nos empezaron a salir las cosas bien, hemos podido jugar el play-off, y estamos en la final.

-En el primer cruce eliminaron a Briviesca, ¿fue tan fácil como dice el resultado?

-La verdad es que no. Sí es cierto que la vuelta se nos puso de cara muy rápido. Habíamos sacado un buen resultado fuera de casa (1-2) y parece que todo fue rodado. Pienso que en el choque de vuelta todos hicimos un partidazo y ellos no tuvieron opción.

-Ahora toca el Zamora B. 14 jugadores del CD Villaralbo han estado en el club rojiblanco.

-Es anecdótico la verdad. Yo tuve la suerte de empezar a jugar con el Villaralbo y a la mayoría de jugadores los conocía porque tenemos un pasado común en el Zamora CF y hemos podido vivir esa bonita etapa. Ahora mantenemos ese grupo que ya nos conocíamos de antes y a la hora de jugar al fútbol todo se nota.

-¿Le hace especial ilusión que sea el Zamora B?

-Tenemos ilusión de jugar estos partidos de la final y queríamos que fuese el Zamora B el rival porque va a ser una fiesta del fútbol zamorano. Evidentemente nos hace ilusión también ganarles, no solo porque sea Zamora sino por todo lo que conlleva: el ascenso. Después de todos los años que lleva el Villaralbo creo que se lo merece porque se están haciendo las cosas bien y ojalá podamos brindarle a la afición y a todos los integrantes del club ese ascenso.

-¿Qué destaca del Zamora B?

-Los he visto jugar. Tienen un equipo joven y han hecho las cosas bien. Llevan una buena dinámica y han demostrado ser merecedores de estar en esta final que ojalá nos llevemos nosotros.

-En cuanto a los jugadores, ¿quién sobresale?

-Mencionar a un solo jugador, cuando llegas a una final después de una liga regular, es complicado. Han hecho las cosas bien, y se les ve que arriba tienen jugadores que pueden marcar las diferencias en cuanto a velocidad, pero sería injusto nombrar a uno cuando el equipo lo ha hecho muy bien.

-La provincia, sí o sí, va a tener un equipo en Tercera RFEF. ¿Qué diferencias encuentra con la Regional?

-Siempre hay un salto en cuanto a calidad, pero en este caso creo que Villaralbo y Zamora B sí estarían en disposición de plantar cara a equipos de Tercera RFEF, hay cualidades.

"Vamos a centrarnos en el partido que nos viene"

-¿Qué va a hacer la próxima temporada?

-Ahora la única idea que tengo es la de ascender y no me gusta ponerme en otra situación que no sea esa. Vamos a centrarnos en el partido que nos viene y ya hablaremos de futuro.

-Ya ha jugado en el Ruta de la Plata desde su salida.

-Sí, con el Palencia hace cuatro temporadas. Siempre es un partido especial volver al Ruta de la Plata porque es donde me he criado y seguro que es el campo en el que más he disfrutado, con la camiseta de mi ciudad y donde he estado desde niño. Ojalá lo podamos decantar de nuestro lado.

-¿Era la final que quería?

-Sí. Quería esta final. Tengo ganas porque Kike Ramos es amigo mío de la infancia y está ahora de segundo entrenador en el Zamora B, y bromeábamos con esa posibilidad. Un partido de ascenso, Zamora B - CD Villaralbo, es una fiesta del fútbol zamorano y poder participar en ella es algo estupendo. De verdad que prefería esta final a cualquier otra.