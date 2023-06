María O'Mullony vuelve hoy a la selección española de balonmano cargada de ilusión

"Voy con mucha ilusión pero sin nervios", confiesa María O’Mullony horas antes de sumarse a la concentración de la selección española femenina absoluta de balonmano. Una aventura que retoma tras mucho tiempo alejada de las "Guerreras" pero en la que, nuevamente, espera poder dejar la impronta de la jugadora que es. Una luchadora incansable que, tras alcanzar la madurez y regresar al Caja Rural Aula Cultural, disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Podría decirse que Omu "redebuta" con la selección española en Cantabria. Pero, lejos de la inquietud que sintió al vestir por primera vez los colores de España hace muchos veranos en Soria, la zamorana encara muy tranquila esta cita. Lo único que comparte con aquella joven en su regreso a las "Guerreras" es el sueño de triunfar.

"Mis sensaciones son muy positivas. Tengo mucha ilusión y no estoy nada nerviosa porque, aunque es una oportunidad que llevaba mucho tiempo sin tener, lo afronto como un regalo por lo hecho esta temporada", comenta la goleadora zurda, que sabe bien que "solamente el hecho de ir es algo muy positivo".

Omu no tiene ningún reparo en admitir que ver su nombre en la lista de la selección española una vez mas es "una sorpresa" pero que, por agradable que haya sido, ahora no puede conformarse solo con ese premio. "No me lo esperaba -la llamada de la selección- porque llevaba tiempo sin ir y, para mí, la selección parecía ya pasado, me veía fuera de su órbita", indica la zamorana, apuntando: "es cierto que la temporada ha sido buena, que he podido volver a sentirme bien jugando a balonmano. Cuando las cosas se hacen bien y salen bien, llegan estos premios". Una recompensa que para "una deportista ambiciosa", como ella misma se define, intentará acompañar de trabajo para "aprovechar la ocasión".

Para la zamorana, fiel a su estilo y su carácter, el objetivo en la concentración no es otro que "hacerlo lo mejor posible" y "dar todo lo que se pueda" para quedarse en la selección. Omu sabe bien que las oportunidades, además de disfrutarlas, hay que aprovecharlas y por eso señala: "Ahora que me han abierto las puertas de la selección voy a darlo todo por poder hacerme un hueco. Entiendo que es difícil, que todos los puestos están competidos y que somos muchas jugadoras, pero haré todo lo posible para ello".

Desde luego, la entrega de O’Mullony en Cantabria está garantizada y, seguro, que será algo que el nuevo seleccionador Ambros Martín tendrá en cuenta. Un técnico con el que la jugadora ha podido intercambiar pocas palabras por ahora pero que, a la vista de su llamada, tiene bien presentes los méritos de la lateral con la camiseta del Caja Rural Aula Cultural.

Una temporada feliz

Precisamente, antes de partir hacia esa concentración de las Guerreras que tendrá lugar del 8 al 14 de junio y en la que 32 jugadoras tratarán de hacerse valer para el técnico, María O’Mullony habló de esta última campaña, la que le llevó a de regreso a Valladolid y, ahora, a la selección española.

"Para mi la temporada ha sido muy positiva. Es cierto que, al principio, tuvo más protagonismo goleador pero también me he sentido muy bien en el tramo final. En líneas generales, ha sido muy buena porque he vuelto a ser feliz, salvo ese mes malo en el que estuve parada por lesión", analizó la zamorana quien, como siempre, izará su ilusión en el mástil del esfuerzo para afianzarse entre las "Guerreras".