Tras la importante victoria de este sábado ante Ikasa Boadilla, el entrenador del Balonmano Zamora Enamora se mostraba satisfecho por lo los dos puntos, pero ponía matices al juego de los suyos. "Yo creo que se notó en el partido lo que nos jugábamos. A mí no me ha parecido un partido bonito ni vistoso. Sabíamos que ellos iban a jugar a un ritmo muy lento, más con las bajas que traían, pero a mí me da igual. Mi equipo tiene que jugar a otro ritmo".

A este respecto, Fran González explicó que "este no es el ritmo que yo quiero. Estoy contento por los dos puntos que hemos conseguido pero dista mucho del equipo que tiene que jugar en la segunda fase. Espero que haya sido por la tensión de esta semana, y que nos soltemos a partir de ahora". Además, en su intervención en rueda de prensa, añadió que "lo mejor es que los porteros están en un momento muy bueno los dos. Ponga a quien ponga sé que va a responder. La defensa bien, pero en el ataque faltan muchas cosas como movilidad de piernas, que el balón vaya más rápido porque no podemos contagiarnos del equipo contrario, y nuestro estilo de juego tiene que ser ese". Así, subrayó que "me voy contento por los dos puntos pero no tan contento porque el ataque no me gustó". Respecto al hecho de no haber contado con el último fichaje, Cláudio Lopes, explicó que llegó ayer y "era arriesgado porque no conoce nada". "Ahora tenemos un par de semanas para que coja la sistemática del equipo y el club, y esperemos que nos aporte". Al equipo le toca un próximo fin de semana descanso (al ser impares en el grupo) y se invertirá en favorecer la adaptación de las incorporaciones y preparar "lo que nos va a venir dentro de tres semanas" con el inicio de la segunda fase. David Mach También pasó por sala de prensa David Mach que, tal y como comentó el entrenador, atraviesa un gran momento. La victoria y su actuación dejan al cancerbero pistacho "contento. No hay ningún partido perfecto, pero lo importante es ganar. Ahora estoy contentísimo y con muchas sensaciones porque hemos pasado una semana de estrés, pero ahora muy tranquilos. Todos hemos sacado un poco de aire, y mejor así que mirando al suelo".