El atletismo zamorano estará ampliamente representado en el Campeonato de España de Cross por Clubes que coincide este año con el Cross de Atapuerca. La principal baza para nuestra provincia será la de Diego Bravo que parte con opciones de podio con su equipo el Clínica Menorca y luchará por estar entre los mejores corredores españoles.

El Vino de Toro Caja Rural presenta este año equipos en Sub 20 y Sub 16 masculino, y estará en Sub 10 y Sub 12, tanto masculino como femenino en el Campeonato de Castilla y León que también coincide en Atapuerca. Y también estarán los toresanos en la categoría Senior.

Benavente Atletismo contará con Alberto Guerrero y con Teresa Herráez en senior, y ha presentado un amplísimo equipo en sub 16 femenino y masculino. Junto a Atletismo Zamora también competirán los benaventanos en Sub 18 masculino. En sub 20 femenino estarán Nerea Miguel, Beatriz Camarzana, Paula Domínguez y Patricia Méndez.