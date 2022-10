El pívot del Zamora Enamora, Morgan Stilma se muestra esperanzado con la capacidad de evolución que posee todavía el equipo. El jugador hispano-neerlandés parece recuperado de la lesión en la cara que sufrió durante la pretemporada y asegura que “desde el primer momento me ha sentido muy a gusto en Zamora gracias a Saulo y a los compañeros. Desde el primer día hemos trabajado muy bien aunque no hayamos podido tener los jugadores que quisiéramos, pero solo tengo buenas palabras para el club y el equipo”. Stilma analizó la situación del equipo subrayando que “día a día estamos mejorando muchísimo, desde el primer partido hasta el último, hemos mejorado mucho aunque los resultados no lo digan.Tenemos que seguir trabajando así de bien, es cosa de los jugadores que estamos, y este domingo vamos a demostrar el trabajo duro que estamos haciendo”.

Respecto al Ponferrada, próximo rival, el domingo, el pívot blanquiazul opina que “es un equipo que le gusta correr, ya hemos jugado contra Canoe que posee un estilo muy parecido, y tenemos las cosas claras”. Y no quiere hablar de que los malos resultados puedan condicionar la moral del equipo: “Saulo nos está ayudando muchísimo porque los jóvenes podemos darle más vueltas o darle más importancia de la que tiene, y nos ha dejado claro desde el primer día que el único modo de mejorar es trabajar día a día, y eso lo hacemos genial. No tenemos presión, lo único que tenemos es ganas de jugar el domingo y mostrar los frutos del entrenamiento que estamos haciendo”. Por su parte, el entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández aseguró que “parto con cierta ventaja porque he sido jugador más tiempo que ellos y como entrenador llevo ya muchas temporadas. Y hemos pasado por todo. En Zamora, los inicios siempre son más malos que buenos, pero la experiencia nos dice que no importa como empiezas, sino como acabas, aunque comparta la preocupación que puedan tener”. Hernández Bris no parece que se vaya a encontrar muchas sorpresas en el partido contra el Ponferrada porque el entrenador David Barrio “mantiene ese estilo de juego y, como todos los equipos, habrá mejorado con el paso de las semanas, y esperamos el mismo Ponferrada de otros años: superagresivo en defensa, con mucho ritmo, con mucho desparpajo a la hora de jugar en pocos segundos de posesión, van fuerte al rebote, un equipo que en la primera jornada cayó en Zornotza, donde nosotros perdimos con claridad”. El entrenador del Zamora Enamora recordó que, pese a que el equipo haya acumulado ya tres derrotas en tres partidos, tan sólo ha sido en una semana de competición: “Hemos jugado tres partidos en una semana, la pretemporada ha sido complicada y hemos entrenado más en esta segunda semana que en las dos o tre anteriores. Tenemos que seguir trabajando para intentar ser mejores en cada paso”, añadió el técnico zamorano. Respecto a las claves para vencer a Ponferrada, Saulo Hernández pide un “paso adelante como equipo, pero sobre todo individualmente. Un jugador joven no suele darse cuenta de la responsabilidad que tiene en un deporte colectivo porque normalmente tiene jugadores expertos que arreglan lo que él no pueda dar en un mal día. Pero nosotros no tenemos ese jugador veterano. Somos un equipo muy joven y todos tienen que entender que cada cosita que se hace mal suma al final”, añadió Hernández Bris.