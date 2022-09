Prácticamente en vísperas de comenzar una nueva temporada en División de Plata, el Balonmano Zamora conocía este jueves quién será su primera rival de este curso en Copa del Rey. El sorteo les emparejaba con un “viejo conocido” como es el Atlético Novás, con el que también se verán las caras en el campeonato casero. La primera eliminatoria de Copa será a partido único y el fin de semana del 8-9 de octubre. El escenario será el Ángel Nieto, por lo que, de nuevo, se podrá contar con la ayuda de la afición.

Sin embargo, en el seno de la plantilla no están en absoluto pendientes de esta competición, al menos de momento. Así lo dejaba claro Jortos quien comentaba que “el rival no daba un poco igual porque estamos centrados en el inicio de temporada”. No obstante, sí comentó que es “un rival duro físicamente, pero de nuestra liga”. Donde sí se explayó el jugador es al hablar del inicio de competición mañana en casa de Zarautz, admitiendo que no es un equipo con el que le guste empezar. “Estamos un año más con ilusión y ganas, aunque sinceramente no me gusta empezar con Zarautz”. “Es un equipo que lleva toda la vida jugando juntos y nos va a costar”, pero dejó claro que lo afrontan con confianza por todo el trabajo realizado durante las últimas semanas.

El hecho de contar con buena parte de la plantilla del pasado año, y que también continúe Iván López al frente del banquillo, es un plus para Jortos a la hora de jugar, pero también admitió que quedan cosas por adaptar, aunque se irán puliendo con el paso de los días.

Así, uno de los capitanes de los “Guerreros de Viriato” aseguró que están con fuerza y ánimo para sumar los primeros dos puntos y acercarse a un objetivo de la permanencia que volverá a ser complicado.

Fer, Nacho López y Marco, bajas para el estreno del Balonmano Zamora

No ha habido sorpresas en la enfermería del Balonmano Zamora de cara al primer partido de Liga. Iván López asumirá las ausencias, ya conocidas durante el periodo estival, de Fer, Nacho López y Marco. Los tres se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones, pero todavía no están listos para regresar a las canchas. El resto se encuentra en buena forma, aunque todavía con margen de mejora. “Lo importante es que llegamos bastante bien a Zarautz”, indicó el entrenador que, no obstante, es consciente de que no será un duelo fácil ante una plantilla que “juega de memoria”. Mientras, y después de la progresión en pretemporada, en el BM Zamora hay confianza pero son conscientes de que cada partido, y este el primero, será duro.