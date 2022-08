Zamora CF - CD Coria: Otra victoria para seguir creciendo

El Zamora CF alarga su buen momento con su quinto triunfo de pretemporada. En esta ocasión ante el CD Coria, de Segunda RFEF, al que maniató prácticamente desde el principio, aunque el marcador no se abrió hasta después del descanso y se quedó corto a tenor de lo visto.

El equipo volvió a salir ante su público con nuevas rotaciones en sus filas, algo lógico en pretemporada y más teniendo en cuenta que este sábado tienen otro partido “oficial”, de Copa Federación, en este caso ante Atlético Bembibre en el que no se puede fallar para seguir adelante en la fase autonómica.

El del Ruta se afrontaba como un compromiso más de preparación, aunque queriendo mostrar ese “ADN competitivo” que ensalzó Yago Iglesias hace algunos días, y es que el reto pasaba por mantener y alargar la buena imagen que la plantilla está ofreciendo, pero, sobre todo, se quería seguir dando pasos en ese margen de mejora que todavía tienen por delante. Enfrente, un CD Coria en el que destacaba la presencia Asiel Mateo que regresó a la que fue su casa y que se llevó un gran recibimiento de los aficionados que ocuparon parte de la Tribuna.

Con estas premisas el balón empezó a rodar con un equipo local (de nuevo de verde) que no tardó en sumar metros en busca de la portería rival, aunque sin ese acierto que lo ha acompañado en anteriores compromisos. El ritmo fue creciendo sobre el césped y las embestidas del Zamora CF eran continuas, aunque no conseguían afinar la puntería ante un Varea que estuvo muy acertado bajo palos, como también lo estuvo Troya con buenas intervenciones, aunque menos numerosas. El equipo probaba suerte en jugada y a balón parado, creando juego desde atrás, subiendo por los laterales… pero no se lograba mover el marcador.

El Coria, con menos claridad, también puso en aprietos al meta de los zamoranos en una primera mitad que estaba resultando atractiva para el espectador por la intensidad mostrada por los futbolistas, pero sin esos goles que siempre son la mejor guinda del pastel y es que el trabajo de las defensas estaba siendo más que positivo.

UN PASO AL FRENTE

Cumplida la media hora de juego, los locales quisieron dar un paso al frente y buscaron con más ahínco el tanto con Altube y Pana como grandes referencias arriba, sin descuidar los atisbos de contra que iniciaban los visitantes. A pesar del empate, la imagen era positiva con un equipo que quería el balón, que triangulaba, recuperaba y buscaba alternativas, un fútbol que la afición agradecía con aplausos a pesar de no haber contado en la primera mitad con ese acierto que sí buscaron y merecieron como en una postrera ocasión que acabó estrellándose en el larguero.

"OTRO EQUIPO" PARA LA SEGUNDA MITAD

Con un equipo totalmente renovado salió el Zamora CF en la segunda mitad, dispuesto a todo, y es que, al igual que en primer tiempo, no tardaron en encarar portería, aunque ahora sí obtuvieron petróleo que no encontraron en el inicio. No habían pasado dos minutos y la suerte del equipo cambió. A la salida de un córner, y tras varios rechaces en corto, el balón llegó a Luismi Luengo que le pegó con la fortuna de que dio en un defensa para colarse después al fondo de la red.

A raíz del 1-0, todo estaba más encarrilado, pero a los de Iglesias no les pareció suficiente. Una y otra vez pisaron área rival en busca del segundo que tuvieron en varios saques de esquina, y con Pereiro y Dani Hernández de protagonistas.

Con el paso de los minutos, el acoso de los zamoranos fue absoluto ante un Coria que tras el ecuador no estaba mostrando prácticamente nada en ataque, y es que tardaron casi veinte minutos en probar a Iricibar que ocupó la portería tras el asueto, y apenas tuvo trabajo. Ribeiro tuvo una clarísima para ampliar ventaja, también Nahuel, otra vez Dani... y así hasta la enésima llegada que, aunque sin premio, dejaban patente el buen estado de forma de un Zamora que promete.

Al final fue Silva, de nuevo tras un córner en el 80, quien puso el merecido 2-0 que se quedaba corto pero que suponía un nuevo triunfo. En los últimos minutos se vivieron atisbos de tangana que afortunadamente no fueron a más y no empañaron un nuevo triunfo zamorano.