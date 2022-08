Asiel regresa al Ruta de la Plata para el Zamora CF - CD Coria

Aunque no era lo previsto inicialmente, los seguidores del Zamora CF podrán disfrutar esta tarde (20.00 horas) en el Ruta de la Plata de un nuevo partido de su equipo. Los rojiblancos reciben la visita del CD Coria, conjunto de Segunda RFEF ante el que volverán a probar su estado de forma y lo harán, una vez más, sin Javi Duro, que es la única ausencia confirmada hasta el momento. A pesar de esta vicisitud en forma de lesión, en líneas generales está siendo una pretemporada muy positiva para un club que hace unos meses se acostumbró a sufrir, pero que ahora vuelve a recuperar la confianza en sí mismo.

El reto, más allá del resultado, aunque se buscará la victoria, será dar nuevos pasos adelante, conscientes de que lo más importante de la semana será el partido de Copa Federación ante el Atlético Bembibre de este sábado, a domicilio. Antes, la mirada está puesta en la cita de esta tarde que también será de reencuentros, ya que volverá a pisar la que fue su casa Asiel Mateo, jugador que fue importante en la entidad en su época en Tercera División, pero con el que se cebaron las lesiones en los últimos cursos ligueros y aunque sí tuvo minutos en Segunda B, no debutó en Primera RFEF.

DISFRUTAR DEL FÚTBOL

Asiel ahora vuelve a disfrutar del fútbol con el CD Coria, club al que ya perteneció hace tiempo y en el que quiere volver a disfrutar del fútbol después de dos años muy duros. “Es un club más humilde pero que está creciendo. El año pasado, en Segunda RFEF, se clasificó para el ascenso a Primera RFEF, pero el objetivo real esel de mantenerse. Estoy contento porque ya conocía al presidente de mi anterior época y al que es mi entrenador, es césped natural y estoy a gusto. Mi reto era recuperar la ilusión y las ganas”, después de dos años muy difíciles a título personal.

Hay que recordar que el jugador llegó al club del Duero en la temporada 18-19, cuando se quedaron sin el ascenso a Segunda B tras caer ante Haro y Alcobendas, y curso siguiente, parado en marzo por el COVID, se lesionó poco antes del play off en La Balastera, que supuso la vuelta del equipo a Segunda B. Ya en la extinta categoría de bronce del fútbol español, Asiel tuvo minutos, pocos, porque en Riazor volvía a lesionarse gravedad y los siguientes meses los invertía en recuperarse hasta terminar por salir del Zamora CF. “Estuve recuperándome y sin ficha. Viendo cómo avanzaba el año, me imaginaba que no iba a continuar. Me veía más fuera que dentro y acerté”.

Esta tarde, sí así lo considera su nuevo técnico, el central volverá a pisar el Ruta de la Plata en un partido de pretemporada que “aunque el Coria lo ve como un amistoso más para coger minutos y seguir conociéndonos, para mí es especial. En Zamora he estado cuatro años muy bonitos, más allá de las lesiones, y me apetece volver porque la considero mi segunda casa”.

Asiel se reencontrará con los pocos compañeros que quedan de sus años en Zamora CF, y es que el equipo se ha renovado casi por completo y en el equipo quedan solo Dani Hernández, Juanan y Vallejo. “No conozco a muchos de los nuevos pero, por lo que dice, es un grupo potente hecho para subir, aunque luego ya se verá”, comentó el central que hoy se vestirá de corto ante una afición que siempre le tuvo cariño por su entrega en el terreno de juego.