Eva Barrios lo ha vuelto a hacer. Eva Barrios se ha impuesto en la 84 edición del Descenso del Sella, cumpliendo con su condición de favorita junto con Amaia Osaba. La zamorana suma un nuevo triunfo a una temporada espectacular, que acaba de coronar revalidando el título que ya lograron en 2018 y 2019.

El barco de la zamorana no tuvo rival, y lo cierto es que salieron muy bien posicionadas y pudieron mantener su liderato desde Arriondas a Ribadesella.

SIN SUERTE EN HOMBRES

En categoría masculina fue distinto. No partían como favoritos, y no hubo sorpresa en tierras asturianas. Emilio Merchán y Luis Álvarez, del Amigos del Remo, no pudieron optar a la victoria en la 84 edición del Descenso del Sella, una "fiesta de las piraguas" que regresaba tras dos años sin celebrarse por la pandemia.

Tras salir octavos en la línea de salida, el barco zamorano nunca tuvo opciones ante unos barcos favoritos que cumplieron con las expectativas e impusieron un alto ritmo desde el primer momento. Al final fueron los franceses Urban y Candy, los que se hicieron con el triunfo, mientras que Walter y Fiuza fueron segundos en Ribadesella.