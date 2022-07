Jacinto Carbajal y Carlos Moreno triunfan con las selecciones

El que fuera entrenador del Recoletas Zamora, Jacinto Carbajal, y el médico sayagués Carlos Moreno, lograron hace unos días grandes resultados con las selecciones españolas de categorías inferiores. El técnico extremeño, primero por la izquierda en la foto de la derecha, alcanzó el título de subcampeón del mundo con España Sub 17 ejerciendo como ayudante de Cristina Cantero, entrenadora del Celta con la que se midió en el último play off de ascenso a Liga Endesa. Por su parte, Carlos Moreno -primero por la derecha-, natural de Bermillo de Sayago y médico de Perfumerías Avenida, se proclamó campeón de Europa con el combinado Sub 20 femenino. Tres zamoranos más son asíduos con las selecciones españolas: Susana Ferreras, con la asoluta femenina, junto a Cristina Lázaro y el médico Víctor Prieto, con la Sub 15.