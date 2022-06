Marcos Gómez y Sonia Calvo ganan el tradicional Cross del Ajo de San Pedro

Marcos Gómez, del Atletismo Benavente, y Sonia Calvo, del Triatlón Duero, fueron los grandes vencedores de la 39ª edición del Cross del Ajo, una carrera tradicional en las Ferias y Fiestas de San Pedro y que este año contó con una importante novedad en el circuito, como fue una última subida por la calle Balborraz antes de enfilar la meta.

La Plaza Mayor de la capital fue el centro neurálgico de una prueba en la que tomaron parte decenas de corredores. A las once de la mañana se daba la salida en una prueba bastante rápida y que recorrió buena parte de la capital del Duero. Con un tiempo de 19:19 hacía su aparición el gran vencedor, Marcos Gómez, seguido de Roberto Martín y Roberto Llana, que completan el podio masculino en la clasificación general. Con poco tiempo para recuperar el aliento, Gómez explicaba que “venía para rodar y probarme tras un mes lesionado”. El flamante vencedor explicaba que la salida fue despacio, aunque poco a poco fueron acelerando para mantener el ritmo y hacerse con el triunfo. “Muy contento, pero sí es una última subida duda, aunque tenía margen con el segundo y no he tenido que forzar”.

A cuentagotas los atletas fueron llenando la Plaza Mayor hasta que con un crono de 26:26 y en la posición 40 de la general cruzó la meta Sonia Calvo, vencedora en categoría femenina. La zamorana dejaba claro que no estaba en sus planes la victoria, sino que tomó parte como un entrenamiento para probarse. “Era una ocasión única, después de años sin hacerse, y ahora no me lo creo”, admitía la vencedora quien se sinceraba al asegurar que “la cuesta de Balborraz es mortal”. “Es un recorrido mucho más duro que otros años”, añadió. Calvo estuvo acompañada en el podio por Nerea Miguel y Nerea Santiago.

También hubo espacio para las categorías inferiores, y los niños pudieron disfrutar, con distancias adaptadas, de una jornada deportiva que siempre cuenta con un buen respaldo de asistentes. Desde la organización destacaron la ausencia de incidentes y confían en que pueda haber 40 edición.

CLASIFICACIONES

SUB18-SUB20FEM

1 Nerea Santiago 28:01

1 Nerea Miguel 28:02

3 María Gómez 38:42

ABSFEM

1 Marina González 33:04

2 Blanca Calvo 35:06

VET A FEM

1 Sonia Calvo 26:26

2 Anne Sophie 28:41

3 Montse Garmendia 29:59

4 Manuela Iglesias 30:09

5 Carmen Del Pilar 31:02

6 Marta Hernández 34:54

7 Aroa García Hernández 40:41

VET B FEM

1 Manuela Villoldo 31:40

2 Macarena Serrano 40:40

SUB16MASC

1 Raúl Barrios Hernando 30:27

2 Alejandro Gómez 38:33

SUB18-SUB20MASC

1 Miguel García 22:04

2 David Campo 23:46

3 Antonio Durán 28:31

4 Manuel Valero 40:40

ABSMASC

1 Alejandro Montalvo 20:58

2 Santiago Martín 22:19

3 Héctor Martin 22:51

4 Manuel Belver 23:15

5 Jorge García 23:58

6 Oscar Alonso 24:24

7 Adrián Requejo 24:57

8 Víctor Prieto 26:06

9 Guillermo Vega 27:26

10 Alberto Prada 33:03

VET A MASC

1 Marcos Gómez 19:19

2 Roberto Martín 19:56

3 Roberto Llana 20:32

VET B MASC

1 Miguel Ángel Prieto 24:44

2 Domingo Castaño 25:13

3 Juan Antonio Pardo 26:00