El Albacete entrenador por el ex del Villaralbo, Rubén de la Barrera, logró el ascenso a LaLiga SmartBank este sábado al vencer (1-2) al Deportivo de La Coruña en el 'playoff' final de ascenso de la Primera RFEF, gracias a un gol de Jordi Sánchez en el minuto 112 del duelo celebrado en Riazor.

Los miles de aficionados gallegos se quedaron helados en pleno mes de junio con la remontada manchega. El Dépor se fue al descanso con el 1-0 de Soriano, a los 25 minutos, y saboreaba ya su regreso a la elite cuando en el 82, Alberto Jimenez forzó la prórroga.

En caso de empate tras esos 30 minutos más, el conjunto gallego ascendía por mejor posición en la temporada que su rival, pero Jordi, goleador también en la ronda anterior ante el Rayo Majadahonda, obró el ascenso entre clásicos del fútbol español.

El Dépor, que movilizó a miles y tuvo la victoria en su mano, aspiraba a su regreso al fútbol profesional después de dos años en la anteriormente conocida como Segunda B, pero fue el Albacete quien se quedó el codiciado billete, un año después de su descenso.

El Depor ha estado este año en el grupo del Zamora CF, grupo en el que no ha ascendido ningún equipo.

DECLARACIONES

El técnico coruñés del Albacete Rubén de la Barrera se mostró "repleto de alegría" por el ascenso de su equipo a LaLiga SmartBank y, al mismo tiempo, "tremendamente jodido" por que el equipo de su corazón, el Deportivo, se quede en Primera RFEF.

"Tengo unas sensaciones que no sé definir, repleto de alegría y tremendamente jodido, no sabría decir cómo estoy", aseguró a pie de campo tras el ascenso.

Sentimientos encontrados para el preparador del equipo manchego en el césped del Estadio Abanca-Riazor, donde la temporada pasada se sentó en el banquillo local.

"(El Deportivo) Es mi club y me revienta en el alma, engañaría si no dijera que estoy feliz por que se lo merecen, pero que sea aquí me duele en el alma", incidió.

A los albaceteños les deseó "que lo disfruten" porque es el premio a "mucho tiempo de trabajo, muchas horas para días como de hoy".