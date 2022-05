Eduardo Revilla no continuará al frente del banquillo del InterSala Zamora Euronics Caja Rural la próxima temporada.

El técnico coyantino llegaba al equipo con la temporada iniciada, tras la marcha de Jandro Álvarez, y ha concluido el curso en cuarta posición de la tabla, en Tercera División de Fútbol Sala.

El club zamorano no ha dudado en agradecer los servicios prestados por el joven técnico en el banquillo de la entidad verdirroja: "Aunque los resultados no han sido los esperados, hay que destacar el total compromiso de Eduardo desde el primer momento, asumiendo la dirección técnica del equipo. Desde el club le deseamos éxitos en futuro, es un técnico joven, y no cabe duda que este compromiso demostrado ayudará a ello".

Intersala Zamora se encuentra ya preparando la nueva campaña, con el objetivo del ascenso de categoría, y está trabajando para presentar en próximas semanas al nuevo técnico.