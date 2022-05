La Unión Deportiva San Lorenzo cumple este año medio siglo disfrutando de la mejora época de su historia pese a no contar con un equipo Senior, pero puede disfrutar de la cantera más fructífera de todos los clubes de la provincia con un total de trece equipos federados y, lo que es más importante, una gran ilusión por parte del medio centenar de personas que trabajan duramente sin pedir nada a cambio por la difusión del fútbol y por la educación de los niños y jóvenes que tienen a su cargo. Al frente de este equipo figura el que ha sido casi siempre su presidente, Pedro San Martín Ramos, que fue el gran protagonista del acto conmemorativo de estos 50 años de historia que se celebró este jueves en el Teatro Ramos Carrión que se llenó con los miembros de esta gran familia del deporte zamorano, de un club que ha lo largo de su historia ha tenido diversas secciones aunque las de fútbol y atletismo hayan sido las más destacadas, como se encargó de recordar el propio San Martín en su intervención en la que realizó un repaso a las vicisitudes por las que ha pasado el club morado a lo largo de su ya larga historia que se encuentra escrita en las páginas de LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA desde su fundación.

Fue un acto protagonizado por un extenso vídeo que recoge la historia del club a través de una serie de entrevistas a jugadores, técnicos y directivos; y que concluyó con la entrega de placas conmemorativas a las personas más significativas en estos 50 años de actividad deportiva.

Pedro San Martín, que fue aclamado por los presentes en varias ocasiones, tomó la palabra para recordar que el club “llegó a tener equipos en diferentes deportes pero su alma es el fútbol y por el que han pasado miles de niños y jóvenes”, en torno a unos 250 jugadores “de 3 a 60 años, de tres años algunos de los miembros de la escuela de fútbol, y sesenta de algún veterano. Somos un club de fútbol pero hemos tenido secciones de baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa, atletismo o deportes autóctonos”, y tuvo palabras de recuerdo para el técnico de atletismo Vicente Alonso, que asistió al acto, o al atleta Manuel Camba, ya fallecido y que estuvo representado por su viuda. Y en la sección de fútbol recordó a jugadores inolvidables como Javi o Atilano, lo que fue posible gracias a los “entrenadores y directivos que han hecho posible esta gran labor del club que ha merecido diversos reconocimientos oficiales”.

Hubo palabras de recuerdo para los otros presidentes que han pasado por el club como Bernardo Martín, el fundador, Daniel Gago -que dirigió unas sentidas palabras al público- o Santiago Alonso, junto a Julián Pérez Cavero que, como él mismo recuerda en el vídeo, sustituyó a Pedro San Martín cuando éste ocupó el puesto de concejal de Deportes. El que no pudo estar, aunque remitió un escrito que fue leído durante el acto, fue el presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Maté, por otras ocupaciones de su cargo, quien recordó que a la concesión del título de Real a la federación territorial contribuyó la historia del San Lorenzo cuyo presidente de honor es el rey de España.

El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, destacó la labor realizada por el club y recordó a los niños del club que “si no se gana, nunca pasa nada. Lo importante es divertirse, respectar a los rivales y cultivar la amistad que quedará para toda la vida. Estoy seguro que viviréis otros cincuenta año en este club que es una maravilla como trabaja por el deporte base”.

Requejo recordó también su época como jugador de fútbol y “a los miembros del club que ya no están con nosotros. Ahora tenemos unas instalaciones mucho más dignas y ya contamos con niñas que antes no se les dejaba jugar. Ahora la formación de los entrenadores es mucho mayor, pero lo que no cambia es la ilusión que le ponen los directivos, los padres, las madres, los jugadores, no cambiarán nunca los valores de este deporte”, y recordó al utillero Carlitos, a Pedro San Martín y toda esa gente que habéis trabajado en esta conmemoración”, añadió el presidente de la Diputación.

El programa de actos continuará el próximo sábado día 28 de mayo con una jornada de convivencia de los equipos en Valorio.