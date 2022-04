Mirella Vázquez se reivindica en la élite de la velocidad

Los palistas zamoranos cumplieron en su participación en la Copa España Sprint que se disputó en el embalse pontevedrés de Verducido y destacó especialmente Mirella Vázquez que se impuso a las mejores especialistas españolas, incluída Teresa Portela, en el K1 200 distancia que no será olímpica en los Juegos de París 2024. Con esta victoria, Vázquez se confirma como una de las mejores palistas españolas aunque, como las demás, tendrá que reconvertirse al los 500 metros si quiere ser olímpica en París. La palista del club Fresno de la Ribera se impuso en la final a la madrileña Elisa Zapata, otra gran velocista, y ambas fueron dejando por el camino al resto de las mejores palistas españolas de la especialidad.

Mirella Vázquez solo pudo ser quinta en la serie clasificatoria en la que compitió el sábado con un discreto tiempo de 49´´5 aunque por la tarde, en la semifinal ya firmó un segundo puesto tan sólo superada por Zapata marcando 44´´6, con la también zamorana Laura Pedruelo en la tercera plaza que le dio el acceso también a la final. Pedruelo había sido segunda en las series con 45´´4.

En la final, Mirella se impuso con dos décimas de ventaja, mientras Laura Pedruelo finalizaba en la octava posición, satisfactoria para una palista enfocada desde hace años a distancias superiores.

Mirella Vázquez fue cuarta en el último campeonato de España del K1 200, una prueba que ha sido dominada durante la última década por Teresa Portela que en esta ocasión no fue capaz de alcanzar la final de la Copa España que se disputa en Verducido (Pontevedra).

El otro gran resultado para el piragüismo zamorano llegó en el K1 1.000 de la mano de Laura Pedruelo y Eva Barrios. Pedruelo alcanzó un brillante quinto puesto que viene a demostrar su gran estado de forma pese a que la temporada en pista no ha hecho más que comenzar. Pedruelo estuvo muy centrada desde la series en las que fue segunda con 4´26, y fue la primera en su semifinal con 4´32.

Por su parte, Eva Barrios comenzó su participación en el K1 1.000 con un tercer puesto en las series, para ser segunda en semifinales y terminar sexta en la final A con un tiempo de 4´23, tres segundos más que su compañera en el Durius Kayak Laura Pedruelo. En esta misma prueba participó Sheyla Santiago con sendos séptimos puestos en las dos regatas en que compitió.

En la modalidad olímpica del K1 500 también destacó Laura Pedruelo con un gran séptimo puesto en la final y una gran regularidad con terceros puestos en las series y en la semifinal. En esta misma prueba, Eva Barrios se vio relegada a la final C en la que fue cuarta.

Otro resultado destacable fue el quinto puesto en la final B del juvenil de Amigos del Remo Spas Dimitrov en el K1 200.

En cuanto a los chicos, lo más reseñable estuvo en el tercer puesto en la final C de Luis Álvarez (A. Duero) que tras ser tercero en su serie, no pudo pasar de la novena posición en las semis. Por su parte Rubén Vicente (Durius) fue quinto en la final C del K1 200.