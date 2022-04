Jacinto Carbajal: “Nos llevamos un merecido pase a la final four”

Jacinto Carbajal reconoció al finalizar el encuentro contra el Celta Zorka que el partido “ha sido un resumen de la temporada en el que hemos visto a un Zamarat brillante en la primera parte, de ir a por el partido desde el primer momento, de correr, de jugar bien y nos ha llevado a hacer una primera parte muy buena que nos permitió irnos veinte arriba. En la segunda parte era normal que llegase ese arreón de ellas con unos momentos de acierto. Y al final llegan las dudas porque estás en unos cuartos de final, tienes esa presión y quieres llegar a esa final four para la que llevas trabajando todo el año”. El entrenador del Recoletas explicó todavía emocionado tras la victoria que “ha habido algún momento en el que la ventaja en el marcador se ha estrechado y ellas se han puesto a siete u ocho puntos, pero volvimos a tomar buenas decisiones, metimos un par de canastas que había que meter y nos llevamos un merecido pase a la final four”.

Parecía claro que la clave de la clasificación zamorana debería de pasar por el trabajo defensivo y el Zamarat dio ayer mucha caña en defensa: “En la primera parte hemos marcado un nivel de defensa alto y las dejamos en solo 23 puntos, lo que pasa es que luego, en cada cuarto hemos recibido tantos como en los primeros veinte minutos. La segunda parte se nos descontroló un poco pero está claro que el camino es ese, defender sólido como en la primera parte”.

Jacinto Carbajal reconoció que esta eliminatoria ha sido una buena preparación para una final four que se presenta muy competida: “Han sido dos partidos que nos endurecen y que mentalmente nos fortalecen. El Celta ha sido un digno rival que ha llegado al play off en un momento de forma muy fuerte y nos ha hecho trabajar muchísimo y nos ha obligado a sacar lo mejor de nosotras para pasar. Esto, a la postre, nos puede venir bien de cara a la final four”.

Por otra parte, el entrenador del Recoletas explicó que “en Murcia tenemos que ir a ese nivel alto de la primera parte de hoy. Vamos a ver cuál es nuestro rival y como podemos plantear el partido pero tenemos que aspirar a tener esos mejores momentos y ojalá que podamos sacar nuestra versión allí”.

El Recoletas Zamora tendrá como rival en las semifinales de la “final four” a un RAC Fundación Manuela de Granada que se deshizo con gran autoridad (65-48) del Ardoi al que ya había superado en el partido de ida por 60-64. El equipo andaluz fue superior durante la primera mitad y tan sólo fue acosado por las navarras en el tercer cuarto, pero en la recta final, con mal juego por ambas partes, el Granada mantuvo sin problemas su ventaja.

La otra semifinal la disputarán Jairis y Alcobendas que también hicieron valer la ventaja con la que llegaban desde el partido de ida.

Las anfitrionas de la final four que disponían de 7 puntos de ventaja, ganaron al Horta Lima por 81-46, mientras Alcobendas, que ya había ganado en Estepona por 60-68 volvió a imponerse ayer por 70-57 gracias a una gran segunda mitad.