Era el día de grandes regresos en el equipo azulgrana con las altas, por fin, de Pierre Oriola, que ha estado casi cuatro meses fuera, y de Brandon Davies, aunque el partido estuvo marcado por la ausencia de Álex Abrines, aquejado de una gastroenteritis. Smits y Exum no se vistieron por decisión técnica, necesitan descanso. Y era el día de un importante estreno, el nuevo videomarcador del Palau es ya una realidad. Y con todos estos ingredientes arrancó un partido que acabó con una dolorosa derrota de un Barça 'descolocado' que pareció estar pensando más en los cuartos de final de la Euroliga ante el Bayern y lo pagó perdiendo ante Unicaja por 63-73 con un Brizuela espectacular.

El Barça no estuvo fino en la primera parte de un partido que por momentos se atragantó y de qué manera. Unicaja no dejaba que el juego azulgrana fluyera y ello se notó en el marcador que mostró la igualdad tanto en el primer como en el segundo cuarto.

Los de Jasikevicius arrancaron con la intención de intimidar a su rival y un triple y un mate de Mirotic a los tres minutos fueron imprescindibles para devolver las cosas en su sitio tras el 0-5 inicial. Pero ello no intimidó a un Unicaja que poco a poco le fue ganando la partida al Barça. Jasikevicius paró el partido pidiendo a sus jugadores más actitud, pero con un parcial de 2-12 el cuadro malagueño se colocaba con un +6 que les daba alas (11-17) e incomodaba al Palau.

Entre Kuric y un triple del regresado Oriola solventaron el problema, pero la realidad es que el Barça no estaba acertado y cerró el primer cuarto con una mínima desventaja (18-19) pero con malas sensaciones.

No cambió mucho el panorama en el segundo cuarto donde el juego exterior brilló por su ausencia en ambos equipos no anotando ni un solo triple. El Barça lo intentó en cuatro ocasiones y el Unicaja en cinco, pero no era el día de sumar de tres en tres. El Barça mejoró en defensa en un segundo cuarto donde Mirotic, como siempre, se erigió en la gran referencia anotadora, pero sin juego exterior y sin rebote se hacía complicado dejar de ir a remolque de un Unicaja que llegó al descanso con un 32-35 más preocupante por el juego que por el resultado.

Poco acierto en el tercer cuarto

El partido entró en una peligrosa dinámica en el tercer cuarto con imprecisiones, pérdidas, faltas... de todo menos baloncesto. Pocos puntos y un partido tosco aunque dinámico con 3/10 del Barça y 3/12 para el Unicaja de tiros de dos. Salió Calathes para poner un poco de orden, pero el Barça no conseguía quitarse de encima a un Unicaja que encontró la fórmula perfecta para enquistar el juego azulgrana con una gran defensa y con un Darío Brizuela que fue poco más que un dolor de muela para los azulgranas y si no que se lo pregunten a Kuric. Se cerró el tercer cuarto de nuevo con el conjunto malagueño por arriba (46-50).

Ni en el último cuarto el Barça no consiguió dejar de sufrir. No conseguía buenas lecturas en ataque y las canastas costaban mucho de llegar, de ello se aprovechó el Unicaja para mantenerse por delante hasta que Jasikevicius con 52-59 en el marcador decidió parar de nuevo el partido. Quería que sus hombres reaccionaran pero nada más lejos de la realidad. Tres nuevas canastas de Barreiro, Mooney y Boutielle agravaron la 'crisis' azulgrana con un +14 para los de Ibon Navarro (52-66) con un parcial de 0-10.

Con 61-70 en el marcador Jasikevicius pidió un nuevo tiempo muerto, pero el duelo estaba sentenciado y los jugadores pensando ya más en el partido ante el Bayern que en resolver la situación en el Palau. Se perdió una buena ocasión de asegurarse virtualmente el primer puesto de la fase regular de la Liga Endesa. Habrá que esperar. De momento una derrota dolorosa perdiendo de 10 puntos (63-73).