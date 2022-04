El Atlético Benavente busca tres puntos ante el campeón

Hoy sábado, a las 19:00 horas, en Pabellón Municipal La Rosaleda de Benavente, se desplegará la alfombra roja para que el Caja Rural Atlético Benavente FS reciba al flamante campeón de Segunda División y, por ende, nuevo equipo de la máxima categoría del Fútbol Sala Español, el Noia Portus Apostoli FS.

A los de Chema Sánchez no les asusta la condición de campeón con la que llega el equipo gallego, sino que darán todo de sí en la pista para certificar su gran momento seguir en la pelea por un puesto en el play off de ascenso. Hay que tener en cuenta, no obstante, que llevan tres semanas sin competir, tras sufrir un nuevo aplazamiento en uno de sus encuentros, concretamente, como visitante frente al FS Móstoles.

No es casualidad, no obstante, que el conjunto gallego, dirigido por Marlon Velasco, se haya proclamado campeón a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. El equipo noyés aventaja en 18 puntos al segundo clasificado, el Peñíscola FS. De los 29 encuentros disputados, ha ganado 24, ha empatado tres y tan solo ha perdido dos.

SU GRAN FIGURA

El incontestable campeón de la categoría lo ha sido, en parte, por la colaboración de su pívot Bruno Gomes, máximo artillero del equipo y tercero de la liga. El pívot brasileño ha anotado 29 de los 127 tantos que se ha apuntado el conjunto gallego en los 29 partidos disputados. Además, no solo son el equipo más goleador de la categoría, sino que también son, con diferencia, el menos goleado. Los de Velasco tan solo han encajado 50 goles en toda la liga, es decir, tienen una diferencia de goles positiva de 77.

En este sentido, los números no son un buen augurio para los de Chema Sánchez, pues el Caja Rural Atlético Benavente FS ha anotado 113 tantos, en los 28 partidos que ha disputado, pero ha encajado la friolera de 117, por lo que tiene una diferencia de goles negativa de -4.

El combinado benaventano, no obstante, no le puso las cosas fáciles a los gallegos en el partido de la primera vuelta, en el que los de Velasco se impusieron por 3-1, con un Caja Rural Atlético Benavente FS que plantó cara y que vendió cara su piel. Los de Chema Sánchez ya han demostrado en muchas ocasiones que, aunque los accidentes ocurren, son un equipo que siempre se levanta y siempre es capaz de competir, incluso ante rivales teóricamente superiores, como Alzira FS o Peñíscola FS, frente a los que consiguió al menos un empate.

Además, jugadores como Ibarra, Charliente o Aitor llegan en un gran estado de forma y muy acertados de cara al gol, y la irrupción de Domi ha ayudado mucho al técnico salmantino a cubrir bajas importantes como son las de Malaguti y David Novoa.

A POR EL AFORO COMPLETO

El Pabellón Municipal La Rosaleda de Benavente, con toda seguridad, colgará el cartel de “no hay entradas”, pues el Caja Rural Atlético Benavente FS se encuentra ante uno de los partidos que más expectación genera, por las circunstancias en las que se da. La afición sabe que el equipo necesita su apoyo incondicional para encarar la última recta de la temporada, y que quedan pocos partidos en casa. Por ello, la siempre fiel hinchada blanquiazul hará del graderío un hervidero, animando y dejándose la garganta igual que el equipo se dejará la piel sobre la pista, exprimiendo cada minuto como si fuera el último. Solo con esa simbiosis entre equipo y afición, el Caja Rural Atlético Benavente FS podrá llegar tan alto como se proponga, pues ya ha demostrado que es un equipo que no tiene techo.