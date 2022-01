Casi sin tiempo para asimilar y digerir la gran victoria del fin de semana en Burgos ante Tizona, el CB Zamora Enamora ya está en plena preparación del encuentro de mañana jueves ante Clavijo, que fue aplazado hace varias semanas por casos de COVID en el cuadro rival.

En la entidad zamorana no ocultan que están en un momento dulce, y así lo destacó uno de sus jugadores, Ismael Tamba. “El equipo está en buena dinámica. Todo el mundo está con muchas ganas. Estamos con algunos tocados pero estamos entrenando bien y a ver cómo llegamos al jueves”, día en el que viajarán a Logroño para medirse a un rival que va en la parte baja de la clasificación, pero del que no se fían. “Ha competido al líder del grupo en su casa hasta el final. Nosotros vamos a su casa y puede pasar cualquier cosa. Si jugamos nuestro ritmo, nuestro juego, podemos competir”. Tamba también confesó que “todos somos ambiciosos y si jugamos es para intentar estar lo más arriba posible”, además de resaltar que a título personal se encuentra “cómodo y bien con el grupo y el entrenador, y con ganas de jugar”.

EN UN GRAN MOMENTO

También el entrenador, Saulo Hernández, admitió que están en un gran momento y confesó que “hablamos antes del partido sobre el hecho de que ganar en Burgos nos daba un paso adelante en nuestras aspiraciones y nos reafirmaba en el nivel que podíamos tener. Más allá del resultado, destacaría cómo fue el partido”.

En este sentido, el técnico recordó que la semana pasada vivieron “un drama” en el equipo a nivel de entrenamientos, bajas y problemas, y “durante el partido en ningún momento se transmitió eso”. “Cuando ellos nos recuperan por dos veces, con el apoyo de su público, el equipo aguantó bien y se llevó una victoria de mucho mérito”. Siempre cauto, y a pesar de que los números hablan de las opciones de luchar por el ascenso a LEB Oro, Saulo se sinceró al comentar que “claro que nos vemos con posibilidades, pero eso se malinterpreta a veces porque no se puede dar por sentado que por eso no se puede perder con equipos de abajo”. Así, admitió que sí ve a la plantilla capacitada para luchar por “algo bonito este año”, pero “sé que, en el deporte, en el momento en el que bajas un peldañito tu concentración y humildad en el día a día, es tremendamente fácil el caer. Así, aunque creo que podemos competir ante cualquiera también sé que podemos perder con cualquiera”, una frase que siempre repite.

De este modo, lo que sí es una realidad es que pondrán todo para poder sacar el partido ante Clavijo, un rival que, a su juicio, no debería estar en esa situación por plantilla. “Las dinámicas en las que entran los equipos marcan, y eso cambia todas las sensaciones. No tienen plantilla para ir dónde están y no descarto que se pueda meter, pero el deporte es tan caprichoso que dos o tres resultados te pueden poner en una zona que no esperabas”.

Con todo, y recordando que el técnico de Clavijo le entrenó a él mismo hace años, por lo que le conoce a la perfección, tiene claro que para ganar deberán ser sólidos y no tener altos y bajos durante el partido.

Por último, insistió en que “nuestras mejores incorporaciones tienen que ser Malik, que ya está en Zamora, y Manu Vázquez que recibirá el alta en los próximos días”, y dejó claro que no habrá nuevos fichajes para esta temporada.