El Zamora Enamora volvió a derrotar a uno de los equipos cuyo objetivo ineludible es el ascenso, el Tizona Universidad de Burgos, tras imponerse no sin mucho trabajo en El Plantío. Los de Saulo Hernández tuvieron un choque discreto pero supieron sacar partido a sus mejores momentos, especialmente en el segundo periodo, para mantenerse más tiempo arriba y alcanzar el tramo final con una pequeña pero valiosa ventaja que no peligraría gracias a la magnífica dirección de juego que ejerció el base Bobby Harris.

Un 7-0 inicial con un triple inaugural del local Pedro García castigó la falta de puntería zamorana, desde cerca y desde lejos, en un comienzo de partido en el que sin embargo se atacó con las ideas claras. Solarin puso fin a la sequía con un primer triple para traer las dudas a una defensa burgalesa que jugaba muy juntita y que también lo hacía al límite de la falta ante unos colegiados demasiado permisivos. La dinámica no varió, las pérdidas visitantes no se rebajaron y, haciendo lo justo, el Tizona Universidad de Burgos mandaría en el marcador durante la primera mitad del cuarto (9-3).

Los de Saulo Hernández no estaban cómodos en ataque y eso impedía cualquier reacción pese a que los burgaleses ni tenían precisión ni el mando en un cuarto muy errático y trabado (11-5 en el 7´). Sin embargo Solarin volvía a aparecer desde el perímetro, Round y Tamba aportaban, y se llegaba la último minuto con todo muy ajustado (11-10), aunque sin llegar a completar la remontada pues habría más despistes graves y el local De Berry haría mucho daño en la parte final bajo aro. A la conclusión 18-14. Las aficiones comenzaron animando sin descanso en el segundo cuarto de este primer partido del 2022 en El Plantío. Al primer derbi regional del año no le faltaba calor en la grada pero sí mejor juego en la pista, pues de nuevo los dos contendientes comenzaron imprecisos con la pelota en su poder. Eso sí, el Zamora Enamora tenía un punto más de agresividad, y teniendo en cuenta que ambos defendían mejor que atacaban podía ser una clave a tener en cuenta. Máxime si Erikas Kalinicenko veía aro de tres y se lograba por fin colocarse arriba en el electrónico (20-21 en el 4´).

Después se abrió la veda desde el triple y en menos de un minuto los dos conjuntos sumaron un par de ellos (28-29 en el 6´) con el marcador bailando a un lado y a otro. El encuentro se aceleró mucho más y aunque se conocen de sobras pues son dos equipos que se enfrentaban por tercera vez esta campaña, ofrecieron al respetable una entretenida fase de juego sin tregua (32-34 a falta de uno) hasta sólo volver al orden táctico en los estertores de la primera mitad, cuando los blancos estuvieron más acertados. Al descanso 32-39 tras triple sobre la bocina de Round.

El Tizona Universidad de Burgos salió apretando mucho en la segunda mitad pero sus porcentajes en el lanzamiento no eran buenos y hombres tan efectivos como Álex Bortolussi fallaban cosas que otros días no hacen. Eso salvó a su rival en los primeros compases, pero el Zamora Enamora estaba en plena crisis de ideas y además de perder muchísimo, concedió no pocos rebotes, por lo que al final los locales lo aprovecharon de la mano de un Iván Martínez sobresaliente tanto en defensa como en ataque, para remontar el resultado y llevar el encuentro a una zona mucho más peligrosa (43-41 tras triple de Dídac Cuevas).

El Zamora despertó momentáneamente con dos latigazos de calidad de Round y Harris (45-49 en el 6´), pero la falta de ideas persistía y además seguía regalando muchas robos a su oponente y hasta rebotes defensivos por falta de atención, por lo que los burgaleses volvieron a igualar el marcador a la finalización del cuarto (52-52).

Kalinicenko abrió el periodo decisivo con un triple tras dos rebotes ofensivos de los blancos, pero todo comenzó muy errático y durante los primeros tres minutos los fallos de unos y otros fueron constantes (54-55). Los de Francis Tomé se salvaron entonces por los puntos de su pivot De Berry y los errores en el tiro libre de los visitantes, pero en defensa dejaban muchos espacios y el Zamora Enamora haría daño de fuera a dentro con Harris tomando la responsabilidad (58-64 en el ecuador).

En los siguientes dos minutos al CB Zamora le bastó con maniatar a De Berry para no encajar, pero tampoco consiguió anotar y la resolución del choque se postergaba. Con todo muy trabado en ataque aparecieron de nuevo Kalinicenko de tres y Harris en la asistencia para condicionar a los burgaleses a una final a la desesperada (61-69 a falta de 1:13´´). El tiempo muerto de Tomé no surtió efecto y tras una nueva pérdida, los locales se quedaron sin tiempo para recuperar la desventaja.