El ciclista benaventano Álvaro Lobato ha acariciado su primera victoria con el Extremadura-Ecopilas, club que se encuentra en pleno periodo de adaptación de sus ciclistas para futuras pruebas.

Álvaro Lobato se quedaba a escasos 13 segundos del que hubiera sido su primer triunfo en San Martín de Valdeiglesias, localidad madrileña donde arrancaba la Super Cup XCO.

El triunfo de Lobato lo evitó Luca Pérez quien mantuvo con el corredor de Benavente un mano a mano prácticamente hasta línea de meta que se decantó a favor de Pérez, pasando de esta forma a liderar la general provisional de esta competición. En tercera plaza llegaba Miguel Díaz a más de un minuto de Lobato.

El de Benavente se mostraba satisfecho con este segundo puesto. “Vine a San Martín a ver cómo estaba porque en principio no tenía previsto competir aquí pero tras la salida donde me he colocado en las primeras posiciones, he visto que iba bien. He respondido bien a los primeros ataques que ha habido y el grupo de cabeza se ha ido reduciendo hasta que finalmente nos hemos quedado Luca Pérez y yo. Él tenía más chispa y yo más ritmo, y así hemos ido jugando al gato y al ratón pero no era cuestión de arriesgar más de lo debido en las bajadas, dónde creo que le podía recortar tiempo, y al final no hemos podido ganar, pero como digo muy satisfecho no sólo por este segundo puesto si no por cómo he podido comprobar que estoy de cara a próximas citas”, comentaba Lobato.