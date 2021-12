La zamorana Sara García, piloto de motos, dio positivo de COVID-19 en la prueba PCR que se realizó el lunes 27 a la llegada a Yeda (Arabia Saudí) para competir en el Dakar y peligra la que sería su cuarta participación en la histórica prueba. “Llevo muchas horas encerrada en una habitación de hotel, con la compañía de un gran nudo en el estómago y una palabra retumbando en mi cabeza: ‘Positivo’”, escribió ayer en redes sociales.

Además, mostró su incredulidad ya que su pareja y también participante en el Dakar, Javier Vega, dio negativo y es con quien ha convivido en las últimas fechas antes de poner rumbo a Arabia Saudí.

“Una situación extraña. La PCR que me hice en el vivac ha dado positivo, ¿cómo puede ser? Javi ha dado negativo y llevo las últimas semanas encerrada con él en casa”, continuó. Sara García declaró a EFE que se encuentra “físicamente perfecta”.

Este positivo, según el protocolo establecido por la organización del Dakar antes de la disputa del mismo, significaría el fin a su participación antes de empezar, pero las normas podrían sufrir cambios ante el aumento de casos entre los inscritos.

“Sin duda el Dakar 2022 no ha empezado como esperaba, pero ahora sólo me queda mantener una actitud positiva y esperar que eso sea lo único que tenga positivo en mí. No paro de pensar en todas aquellas personas que estáis detrás de este proyecto, que lo habéis hecho vuestro y que así me lo trasmitís cada momento. Por ello, lucharé hasta el último minuto. ¡Mil gracias por vuestro apoyo!”, escribió en redes sociales antes de confirmar a EFE que se encuentra “físicamente perfecta”.

El copiloto de camiones español José Luis Criado y el piloto argentino Jeremías Gonzalez Ferioli también dieron positivo. Por ello, el Dakar se plantea hacer otra PCR a los participantes este jueves para confirmar los resultados.

El Dakar 2022, marcado en sus días previos por los contagios de COVID-19 por la variante Omicron, comenzará el 1 de enero con el prólogo, que servirá para establecer el orden de salida de la primera etapa del día siguiente.

Sara García, que realizó sus últimas ediciones del Dakar en la categoría de motos sin asistencias, este año ha optado por la que permite la ayuda técnica.