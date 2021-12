El Recoletas Zamora rompió el maleficio que tenía contraído con los equipos que luchan contra él por el ascenso pero tuvo que recurrir a la épica para ganar por un solo punto un partido que tuvo perdido durante 39 minutos pero que supo recomponer en el último para alcanzar una victoria que vale su peso en oro no sólo por relegar al Granada en la clasificación sino por el respaldo moral que supone el derrotar por primera vez a un rival directo en la lucha por el ascenso que está resultando encarnizada en esta primera vuelta que finaliza este fin de semana.

El Recoletas inició el partido con ese síndrome de los equipos potentes que parece atenazarle esta temporada y, al contrario que otras veces, su comienzo fue muy deficiente. El RACA tenía mucho más estudiado al equipo naranja, y lo demostró desde el principio incidiendo su juego sobre la norteamericana Shannon Cofee que puso en evidencia la falta de centímetros del equipo naranja dentro de la pintura. Además, la internacional belga Heleen Nauwelaers, ex de Bembibre, se sumaba pronto al ataque granadino para establecer el 3-9. Jacinto Carbajal buscó la reacción en el minuto 5 poniendo en la cancha a Montoliu y Waters pero lo único que consiguió fue que el marcador no se moviese durante cuatro minutos y, en cuanto se resolvió el periodo de sequía, apareció el tiro exterior visitante para cerrar el primer cuarto con un preocupante 6-14.

Las zamoranas agotaron su posesión sin anotar en una clara muestra de que las cosas seguían muy mal al comienzo del segundo cuarto y en la jugada siguiente, el Granada se distanciaba a diez puntos. Las rotaciones zamoranas permitieron que la ventaja visitante no se incrementase, pero a duras penas podía el Recoletas bajar de los 10 puntos en el marcador. Tan sólo un triple de Marta Gómez hizo posible que el resultado al descanso no fuera definitivo con un 28-40 que indicaba a las claras cómo había estado cada equipo en la primera parte.

La gran capacidad defensiva de las andaluzas quedaba patente en la diferencia de 3/8 en balones perdidos, pese a que el balance reboteador se mantenía equilibrado.

Pero no se produjo la reacción zamorana tras el descanso pese a la bronca que Jacinto Carbajal le habría echado a sus jugadoras. Cofee siguió poniendo en evidencia a las interiores del Zamarat y el Granada, jugando a placer frente a un rival que no defendía nada. Carbajal busco más eficiacia en la contención ordenando una defensa en zona que alternó durante el tercer cuarto pero las exteriores andaluzas no fallaban y el marcador se disparó a 37-53 que parecía definitivo. Además, Boquete engarzaba dos triples seguidos y la situación se convertía en un 40-59, la máxima ventaja visitante, que pareció hacer saltar todas las alarmas. Recoletas, sin embargo, apretó en defensa y logró mantenerse vivo con el 48-61 con que se cerraba el parcial.

Pero las cosas parecieron cambiar en el cuarto definitivo que comenzó con una canasta de Gala Mestres y tres tiros libres de Green para cruzar la barrera sicológica de los 10 puntos (53-61). El marcador se mantuvo invariable durante cuatro minutos, los que necesitó el Granada para reaccionar y recuperarse del bajón que había experimentado. Primero Nneka demostró por enésima vez que no es capaz de frenar a las mejores pívots de la Liga, y a continuación Nauwelaers desafió a las cuatro personales que ya acumulaba para poner el 53-65 que obligó a Carbajal a pedir tiempo muerto para volver a meter a su equipo en el partido.

Clara Mestres asumió la responsabilidad para anotar dos canastas seguidas pero Nauwellaers firmó un triple poco antes de cometer su quinta personal. Apareció entonces Marta Montoliú con una canasta que puso el 59-68, pero Granada resistía con uñas y dientes y alcanzaba los 70 puntos, obligando a Carbajal a pedir tiempo muerto con solo 3´12 por delante.

Pero en el baloncesto nada hay imposible si existe fe en la victoria. Granada no volvió a anotar y el Recoletas entró en el último minuto seis puntos abajo: Mo Green acertó un triple, Coffee echó por tierra el gran trabajo realizado hasta entonces perdiendo un balón,Latorre no falló en sus dos tiros libres, las zamoranas lucharon a muerte un fuera de banda que se adjudicaron y Nneka acertó bajo el tablero para poner el definitivo 71-70 con el tiempo ya agotado.

FICHA TECNICA

Recoletas Zamora: Ornella Santana (-), Gala Mestres (10), Morgan Green (18), Nneka Ezeigbo (15), Isabel Latorre (11) -cinco inicial- Clara Che (-), Chelsea Waters (6),Marta Gómez (3), María Barneda (-), Marta Montoliu (5), Marta Miscenko (3).

Manuela Fundación RACA Granada: Shannon Coffee (18), Rebeca Rodríguez (11), Marina Gea (5), Heleen Nauwelaers (13), Patricia Benet (4) -cinco inicial- Carmen Blanco (-), Laura Arrojo (-), Andrea Boquete (14), Julieta Mungo (5).

Parciales: (6-14), (22-26), (20-21), (23-9)

Marcador cada cinco minutos:

5-9, 6-14 // 18-22, 28-40

35-51, 48-61 // 56-63, 71-70

Árbitro: Alberto García y Pablo Mirantes. Eliminada por cinco personales Nauwellers, del RACA.

Incidencias: Partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta de la Liga Challenge disputado ante unos 300 espectadores en el Pabellón Angel Nieto de Zamora.