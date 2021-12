El gimnasta español Ray Zapata dijo que el año que se acaba ha sido "increíble" por el nacimiento de su hija y la medalla de plata conquistada en los Juegos Olímpicos de Tokio aunque aseguró que ahora está "luchando por un contrato para comprar un piso y tener un techo" que sea suyo.

Zapata, de 28 años, es uno de los grandes gimnastas españoles. Este 2021 ha sido excelente para él, tanto a nivel personal como profesional.

"Ha sido un año increíble por mi niña, un elemento nuevo, la medalla. ¿Qué más se puede pedir? Estoy luchando por un contrato para comprarle un piso a mi hija y tener un techo que sea nuestro. Sin eso no podemos, es mala suerte, pero creo que pronto llegará", dijo Zapata, al que le valdría "cualquier tipo de contrato del Comité Olímpico Español o quién sea".

"El que me llegue será bueno de cara a tener solvencia para los bancos. Tengo una beca del Plan ADO, pero si te das cuenta con los impuestos que hay que pagar a día de hoy en Madrid eso no te llega para comprarte una casa. Tengo una niña pequeña, quiere comer y hay que pagar la luz. Y no llega", confesó.

Ray Zapata, que acudió a la Gala anual del COE, opinó que "la gimnasia no está valorada como debería".

"Hubo un espacio de tiempo en el que no se podía vender mucho pero ahora estamos en una época muy buena. El equipo se clasificó para los Juegos y está la medalla individual. La gimnasia ha subido en todos los sentidos, tanto masculina como femenina", manifestó.

"Debería haber más apoyo por esa parte. No entiendo por qué cuando hay muchos ‘influencers’ por ahí, que no digo que sea malo, pero creo que trabajamos más que ellos para estar donde estamos. La gimnasia solo se ve cada cuatro años. Yo intento ser pionero y que se muestre y se hable de la gimnasia lo máximo posible. Lo estoy consiguiendo y sería ideal que se siguiera hablando todo este ciclo y que se promoviera más porque damos mucho juego a la hora de hacer cualquier cosa", concluyó.