El centrocampista del Zamora CF, Julián Luque, explicó en rueda de prensa que “el club me está dando mucha comodidad, estoy muy contento en el vestuario, pero no estoy rindiendo al nivel que debería, que se presuponía o que yo creo que tengo. Tengo que mejorar mucho, tengo que ser más importante para este equipo, mucho más determinante porque para eso vine. Esa es la actitud que quiero tener porque en la mayoría de los momentos no he sido determinante. Para eso he venido y es lo que quiero conseguir”.

El futbolista rojiblanco no cree que ese problema surja del puesto en que juega con David Movilla (medio centro) porque “puedo encontrarme dentro del medio campo en muchas posiciones, me gusta llegar al área para dar pases de gol, pero el puesto en que he jugado no creo que sea una escusa porque el míster me está poniendo de medio centro que es donde mejores momentos he dado en el pasado. Al final no es escusa la posición o la falta de adaptación”. Y aseguró que intenta solucionarlo “luchando”. Estoy empezando a encontrarme cada vez mejor, se nota en muchos momentos. La situación colectiva e individual te lleva a darle muchas vueltas a la cabeza para saber por qué no salen las cosas, por que no me estoy encontrando bien. Y la única forma de solucionarlo es trabajando, y saber que pronto llegará y podré ser importante para este equipo”.

La causas de esta situación las busca en que “hay veces en que uno se encuentra más cómodo y otras menos, pero tengo que adaptarme al equipo, al nuevo entrenador porque vengo de León que era una forma muy diferente de juego. Si tuviera la explicación, ya lo hubiera solucionado, pero lo que no se puede dejar es el darlo todo al cien por cien; la actitud ni yo me la puedo reprochar ni nadie a mi. Hay que dar el cien por cien y volver a encontrarme para estar al mejor nivel”.

“El míster da oportunidades a todo el mundo, todos los jugadores tienen su momento y yo lo he tenido durante toda la temporada, he jugado muchos minutos, y no tengo ninguna queja- Sé que el míster apuesta por mi, fue una pieza clave para que yo viniera aquí, sé que él sabe lo que puedo dar, y llegará”, añadió el jugador rojiblanco.