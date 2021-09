La pretemporada ha situado al Recoletas Zamora como un candidato indiscutible a luchar hasta el final por el ascenso. Nadie duda ya que las zamoranas son una de las plantillas más competitivas y el rival a batir por todas ellas, pero hay varios equipos que pese a contar con un potencial similar prefieren pasar desapercibidos en estos prolegómenos del inicio de la Liga.

El entrenador del Recoletas, Jacinto Carbajal, es consciente de que la pretemporada ha sido muy buena pese al disgusto de perder por un punto ante todo un IDK de Liga Endesa en el último amistoso disputado el pasado domingo en el Ángel Nieto.

El Recoletas Zamora ha podido realizar por fin una pretemporada completa en la que ha llegado a jugar siete partidos y ha podido completar todas las sesiones de entrenamiento previstas: “Las sensaciones son de que el equipo ha ido creciendo, cada vez está más sólido y creo que hemos hecho los deberes para empezar la próxima semana la Liga Challengue mostrando una imagen de equipo solvente y sólido”.

La pretemporada ha sido larga, como estaba planificado pensando en otras campañas y sin ir más lejos, la pasada, en la que no hubo tiempo para conjuntar la plantilla por diversas razones.

Carbajal ha podido trabajar con sus jugadoras aunque reconoce el propio entrenador que las jugadoras todavía no se conocen y falta todavía afinar sistemas, la comunicación entre las chicas, para afrontar un proceso de constante crecimiento a lo largo de la campaña”.

La Liga Chalengue va a ser muy fuerte y el Recoletas debe de estar en la lucha por los primeros puestos para conseguir el ascenso. Hay luego proyectos muy fuertes aunque no siempre lo reconozcan ellos mismos, y otro grupo de plantillas con un nivel medio que pueden dar la sorpresa en cualquier momento. Carbajal quiere que su equipo sea ambicioso pese a que todo el mundo querrá ganarle al equipo naranja.

En todas las bocas está el nuevo Barcelona que ya perdió el ascenso el pasado año en el último partido. El equipo azulgrana parte muy bien armado con jugadoras que han pasado por el CD Zamarat en las últimas campañas como Ainhoa López, Alejandra Quitante o la norteamericana Abie Wolf.

El equipo azulgrana cuenta además con jugadoras bien contrastadas ya en la categoría como la veterana Claudia Calvelo, Marta Canella, Itziar Llobet o la montenegrina Kristina Rakovic. Al frente, además está un entrenador muy contrastado como es Isaac Fernández que conoce perfectamente la categoría tras su paso por las categorías inferiores de la Selección Española.

Otro rival temible parece el Jairis de Alcantarilla (Murcia) con un plantel envidiable de jugadoras foráneas encabezado por la exWNBA Erika de Souza, la italiana Izabella Frederico, la samoana Geralynn Leaupepe o la norteamericana Keira Robinson, al frente de un plantel de jugadoras nacionales de alto nivel.

La valenciana Iciar Germán, con un largo historial en Liga Femenina, encabeza a un Paterna que cuenta además con la croata Inja Butina -ex Bembibre-, la belga Jana Ramán y con la bosnia Nedzla Kovacevic.

AlQazeres, primer rival del Recoletas en la Liga, es también un recién descendido y habrá que contar con él pese a que su inversión este año no ha sido muy fuerte en la plantilla a la que llega la veterana Yaiza Lázaro, la jamaicana Krystal Primm, Patricia Vicente desde Cortegada o la eslovena Sara Vujacic.

No conviene minusvalorar al Joventud de Badalona que lidera la ex del Zamarat Starr Breedlove junto a otras jugadoras contrastadas como son Olga Ruano, la dominicana Dominique Toussaint o Mireia Vila (ex Sant Adria y Ferrol). En el grupo de favoritos a todo estará un Raca Granada que cuenta con Patricia Benet (Ferrol), Andrea Boquete, la norteamericana recién llegada Shannon Coffee o la internacional belga Heleen Nauwelaers (Bembibre y Clarinos).

Azpeitia cuenta con la siempre competitiva base de jugadoras vascas a las que se suman la ex del Zamarat Juana Molina, la montenegrina Milena Jaksic, la norteamericana Anisha George y la camerunesa Marguerite Effa. Al Oses Ardoi navarro se ha incorporado Anna Carlota Faussurier y la jovencísima salmantina Inés Santibáñez junto a la croata Ivana Ujevic.

Y con los equipos madrileños siempre hay que contar porque Canoe presenta a Laura Marcos (ex Zamarat), Irene Baeza o a la pívot lituana Dovile Maliauskaite; y Alcobendas que pierde a la gran Aitana Cuevas, formará también un buen plantel con Clitan de Souza, Sofie Tryggedsson y la ex del Zamarat Anna Seilund.