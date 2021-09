Contra todo pronóstico, el Recoletas Zamora derrotó (53-59) en la primera jornada de la Copa Castilla y León al Bembibre que militará en la máxima categoría de nuevo este año pero este viernes no dejó patente su teórica superioridad en el Angel Nieto y en ningún momento tuvo controlado el partido. Por el contrario, el equipo naranja se mostró mucho más sólido en el rebote defensivo y con ideas muy claras en ataque que le permitieron ir casi siempre por delante en el marcador hasta el definitivo 53-59.

Con un mínimo de acierto bajo el aro, el Recoletas podría haberse ido al descanso con una clara ventaja en el marcador, pero el juego interior naranja tendrá que afinar su puntería si no quiere encontrarse con muchos problemas durante la temporada oficial. Pese a todo, el equipo de Jacinto Carbajal realizó un juego vistoso y con un gran acierto, por contra, desde el perímetro. El juego de este Zamarat enganchará a la afición de nuevo, no cabe duda, y promete espectáculo en cuanto se pulan algunos defectos en su juego.

Comenzó el partido con dos canastas seguidas de Morgan Grenn, y un triple de Laura Calvo puso un esperanzador 4-9 en el nuevo marcador del Angel Nieto que no paró de dar problemas pese a estar recién estrenado. Jacinto Carbajal pronto comenzó a realizar rotaciones y lo cierto es que el juego del equipo no se resiente con la circulación de jugadoras del banquillo a la cancha. Por su parte Pepe Vázquez abroncaba a sus jugadoras en un tiempo muerto exigiéndoles otra actitud y respeto para el Recoletas.

El Bembibre reaccionó y tomó la delantera en el minuto 7 con 13-12, pero su rival no bajó el ritmo defensivo e incluso le hizo agotar la posesión en una ocasión. Las zamoranas hacían circular con habilidad el balón dentro de la zona, pero no llegaba el remate por mucho que las interiores naranjas lanzasen sin oposición bajo el aro. Por suerte, al tiro exterior funcionaba y el marcador se mantuvo equilibrado al descanso con 31-28.

El partido se reanudó sin cambios en el rendimiento de ambos equipos, y el Recoletas, sustentado en un poderoso rebote defensivo, recobró la delantera en el marcador con cinco puntos consecutivos de Isa Latorre. Bembibre seguía sin dejar patente su superioridad, sobre todo en el juego interior, y el Zamarat seguía gustándose con un juego variado y efectivo que le permitió recobrar la delantera en el marcador en varias ocasiones.

El último cuarto comenzó con un 42-46 sorprendente teniendo en cuenta que los fallos bajo el tablero seguían siendo estrepitosos. Las bercianas parecían acusar mucho más el desgaste físico y Pepe Vázquez pidió un tiempo muerto con 49-50 y cuatro minutos por delante. Pero no reaccionó el Pajariel y por contra, Miscenko superaba en la pintura a Dunham y Waters robaba un balón para anotar un 49-54 que le ponía muy cruda la Copa Castilla y León a Bembibre. Las zamoranas se crecieron y lo que no entraba antes terminó por entrar. Bembibre ya no tuvo capacidad de reacción.

Bembibre: Ana Palma (10), Laura Méndez (5), Tina Jakovina (9), Marianne Kalin (2), Kadri-Ann Lass (9) -cinco inicial- Carolina Arfinengo (2), Bionca Dunham (-), Amber Melgoza (5), Helena López (-), Ainhoa Larcozana (11).

Recoletas Zamora: Marta Montoliu (5), Ornella Santana (2), Morgan Green (8), Nneka Chizoba (6), Isabel Latorre (11) -cinco inicial- Claudia Vicente (-), Clara Che (1), Chelsea Waters (12), Marta Gómez (-), María Barneda (4), Marta Miscenko (10), Laura Calvo (-).

Parciales cada cinco minutos:

6-11, 18-14 // 20-19, 31-28 // 36-25, 42-41 // 45-49, 53-59

Arbitros: Igor Malmierca, Juan Pinela, Rodrigo Gallego.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Angel Nieto ante unas 200 personas.