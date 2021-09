El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se lamentó este jueves en rueda de prensa de las adversidades que está sufriendo el equipo rojiblanco en esta temporada y que esta semana se incrementan con la expulsión de Íñigo Piña: “Era el que más tiempo llevaba jugando seguido, desde el año pasado en Vigo nos se perdía ningún partido. Son las circunstancias que nos da la competición. Estoy ilusionado por las adversidades que estamos teniendo porque a los equipos de alto rendimiento las adversidades le favorecen, aunque nosotros todaví estamos en camino de ese alto rendimiento”. “

Hay que construirse en torno a la adversidad -añadió el técnico vasco-, es un contratiempo pero nos tiene que hacer más fuertes. Es una temporada de contratiempos que yo no había vivido antes: estar con un solo unto en las dos primeras jornadas; la semana pasada hicimos o nos pitaron 27 faltas por 10 del rival; , hicimos las mismas faltas en ataque nosotros que ellos en defensa; y además me sorprende que en esta nueva categoría contemos con menos medios para el análisis de los adversarios. No hay un acuerdo con la federación para los vídeos de los partidos. En Tercera había una plataforma interna de que disponíamos los clubes en la que compartíamos los vídeos para el análisis del rival. Esta es otra experiencia nueva a la que nos tenemos que adaptar. Tenemos que acostumbrarnos a estas adversidades y a las que tengan que venir. Hay que tomar como una oportunidad lo que venga, y si salimos a una expulsión por partido, lo afrontaremos, y habrá que experimentar otras cosas, eso será lo que nos forje”, explicó en rueda de prensa el entrenador del Zamora CF quien informó que la reclamación ante el Comité de Competición por la expulsión de Piña no fue atendida y el central rojiblanco tendrá que cumplir un partido de suspensión.

Afortunadamente Baqué y Espejo ya están entrenando con el grupo aunque no parece que vayan a estar a tope todavía para mañana en el Ruta de la Plata.

Movilla reconoce que no sabe si el encuentro contra el Logroñés se va a pare “Fueron dos partidos my diferentes por el perfil del rival o el terreno de juego. En el primer partido vimos una versión del Zamora mejor que en pretemporada pero insuficiente para ganar, nos faltó deerminación y nos fuimos de vacío pese a las ocasiones. En Madrid el encuentro fue más igualado, hicimos cosas bien y otras no tan bien y cualquiera se lo pudo llevar”.