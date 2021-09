La zamorana Alba Abollo afrontará esta semana la gran cita de la temporada en la que regresa tras un tiempo lesionada, en el Campeonato de Europa de Doma al que ha sido convocada dentro de la selección española sub 25. Abollo montará a su caballo Helvillar, con el que no ha faltado a las citas europeas en las categorías inferiores, dispuesta a luchar de nuevo por el podio tras mostrar un buen momento de forma en las últimas competiciones como el Campeonato de Castilla y León en el que logró el título de cinco años montando a Diva o el Masters Sub 25 que ganó con Elvillar.

El Campeonato de Europa comienza este martes y se prolongará durante toda la semana en Hagen (Alemania).

Alba Abollo y Elvillar han sido seleccionados por la Federación Española en Sub 25 junto a Adrián Roldán-Floyd, Sergio García -Hexagon’s Innuendo y Cristina Wagemans-Ellington BCN.

Alba Abollo no acude al Europeo desde 2019 por lo que será su primera cita en la categoría sub 25. La zamorana ha estado parada, primero por la pandemia que le cogió en Italia, y luego por una grave lesión que le ha condicionado bastante durante el último año, por lo que su presencia de nuevo en la selección española cobra un mérito especial.

También han sido convocados como reservas para Hagen: Adan Esterlich Arasa-Goldwyn, Carla De La Fuente-Fay, Diego Martínez del Moral-For Olimpic Games y Juan José González de Las Cuevas-Pimienta Denksport.

Alba Abollo reconoció en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que supone toda una ingógnita sus posibilidades en el Europeo “ya que es la primera vez que compito en Sub 25 y el nivel será altísimo”.

En Hagen competirá también el primer equipo español que ha estado en los Juegos de Tokio, con los siguientes componentes: Beatriz Ferrer-Salat-Elegance, José Antonio García Mena-Divina Royal, Severo Jurado-Fendi, Juan Antonio Jiménez -Euclides Mor.