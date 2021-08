Las vacaciones para el River Zamora FS se acabaron este lunes. El equipo blanquinegro ya se entrena en el pabellón Ángel Nieto. Así, inicia una pretemporada para la cual el club ya ha concertado un total de ocho amistosos que permitirá al cuerpo técnico blanquinegro preparar a la plantilla de cara a una Tercera División de lo más exigente en esta campaña 2021-2022.

Su entrenador, Pablo Rivas, exjugador de la cantera de River Zamora y del desaparecido FS Zamora, continuará dirigiendo al equipo sénior masculino por tercera campaña consecutiva. Y es que, el club capitalino, parece seguir apostando por mantener tanto al cuerpo técnico como a la mayoría de la plantilla que logró la permanencia en el pasado curso y el ascenso en la anterior edición. “Seguimos apostando por el mismo bloque, alrededor de un 85% de la plantilla continúan”, asegura el entrenador del conjunto blanquinegro. Además, durante estos años la entidad no ha parado de nutrirse de su cantera; según el técnico: “Queremos que los chichos de la base tengan la oportunidad de subir al primer equipo. Somos un club realista, que crece poco a poco, con los pies en la tierra. Confío en el nivel de unos jugadores que vienen dando lo mejor de sí mismos. No tenemos el poderío económico, y menos con la situación de la pandemia, como para acometer grandes incorporaciones. Somos un club que crece a partir de la cantera”.

El propio Pablo Rivas tampoco ha prestado atención a otras opciones: “No he tenido ni he querido escuchar ofertas, estoy muy cómodo en River, al igual que mis compañeros. Es un proyecto sano, con posibilidades de crecimiento”. El joven técnico zamorano, su segundo entrenador, Pedro Sánchez; el delegado, Édgar Parra; y el encargado de material, Francisco Pérez, seguirán ligados al River Zamora FS un año más. Ya en su renovación, Rivas dejó claro que todo el cuerpo técnico había sido importante y que iban a “trabajar en ampliarlo para poder llegar aún más lejos”. “Estamos intentando incorporar la figura de un preparador físico para este año. Me gustaría contar con otros perfiles técnicos como un psicólogo, fundamental en el deporte hoy en día, un analista para los rivales y algún experto en vídeo, pero con el presupuesto actual del club es complicado; estamos obligados a ir por pasos”, revela el técnico zamorano.

River Zamora no tiene prisa, es una entidad que quiere evolucionar a partir de su cantera, sin comprometerse económicamente. Un modelo que casa con los objetivos que Pablo Rivas marca para su equipo: “La meta es asentarnos en la categoría. Somos realistas, no estamos entre los favoritos para el ascenso. Este es un proyecto a largo plazo”.