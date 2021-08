El ciclista Guillermo Prieto, especialista en carreras de ciclismo “non stop”, ha cumplido el reto de recorrer en bicicleta y sin etapas los 1.274 kilómetros que separan, de norte a sur, España y Portugal, pasando por Zamora y con un importante beneficio para la provincia. Guipuzcoano de nacimiento y afincado desde hace años en Valladolid, Guillermo Prieto partió el pasado 1 de agosto de La Guardia (Pontevedra) y no ha dejado de pedalear hasta llegar a Ayamonte (Huelva), parando solamente para alimentarse, dormir unas pocas horas y las necesidades más vitales. Han sido casi 1.300 kilómetros de distancia recorridos en 75 horas, con 13.400 metros de desnivel acumulado. La línea que separa la frontera entre España y Portugal, la frontera terrestre más larga entre dos países de la Unión Europea, atraviesa una decena de distritos lusos (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Faro) y siete provincias españolas (Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva).

El objetivo no es otro que recaudar fondos para el proyecto Fisiomer puesto en marcha por Aspaym Castilla y León, que lleva el servicio de fisioterapia al medio rural. En este caso, los beneficios son para impulsar una clínica en la localidad zamorana de Villalpando. “Ha sido el recorrido más difícil que he hecho a lo largo de mi trayectoria. Incluso en algún momento pensé que no podría con ello”, afirmó con satisfacción Prieto.

Durante esta solidaria aventura ha tenido que hacer frente a la fuerte lluvia, especialmente en la provincia de Ourense hacia Miranda do Douro, en la frontera entre Portugal y Zamora, y afrontar las intrincadas carreteras de los Arribes por la provincia de Salamanca y pelear con el viento en contra, ya en tierras extremeñas y andaluzas. Sin duda, su empeño, preparación física y fortaleza mental han jugado un papel esencial para poder cumplir el reto solidario, el de mayor kilometraje realizado por el ciclista vallisoletano hasta ahora.

Accidente laboral

Guillermo Prieto sufrió hace 12 años sufrió un grave accidente laboral en el que estuvo a punto de perder la vida. Por suerte, no fue así, pero perdió parte de su pierna izquierda. «Como terapia me refugié en el ciclismo y, con el tiempo, logré recuperar la forma física», consiguiendo, además, ganar algún Campeonato de España de Crono y de Pista Adaptado.

Guillermo Prieto ha elegido este año Aspaym Castilla y León, organización dedicada profesionalmente a las personas con discapacidad, como destinatario de todos los fondos que recaude en 2021 a través de los retos ciclistas que protagoniza. Todo lo obtenido de esta gesta de recorrer en bicicleta la frontera hisponolusa va dirigido al proyecto Fisiomer, que consiste en llevar la fisioterapia al mundo rural y ahora tienen Villalpando en sus miras.