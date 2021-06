El Villaralbo jugará la próxima temporada en Regional de Aficionados, tras no poder remontar una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba.

Al igual que en la ida, en el 1-5 encajado por los zamoranos en Los Barreros, el CD Villaralbo mereció un resultado mucho mejor ante el Unami CP en La Albuera y con el empate se queda fuera de la lucha por el ascenso. Los de Pablo Cortés firmaron una buena primera mitad pero les faltó gol, porque tuvieron dos inmejorables, mientras que en la segunda los segovianos romperían mentalmente a su rival muy rápido, al aprovechar un error de la zaga en el minuto cuatro y marcar el primero. Así la segunda sobró y sólo el empate de Viti hizo algo de justicia.

Como no podía ser de otra manera el conjunto villaralbino saltó al césped de La Arboleda muy fuerte y jugando de forma directa en busca de un gol tempranero que hiciera creer en la remontada. No tardó en pisar en área rival, especialmente llegando por el lado izquierdo, y antes del minuto cinco se apuntó su primer remate a puerta con un testarazo de Aires que Ramiro atrapó seguro. Un minuto más tarde Fradejas robaba en la salida de pelota local y Jorge Pino finalizaba con un buen disparo lejano que el portero local tocó con la yema de los dedos para sacarlo a la esquina. El equipo de Pablo Cortés comenzaba de manera prometedora pero en el once Iván Vila perdonaba una clarísima, de cabeza a bocajarro en el segundo palo, ante un Ramiro apurado pero también salvador porque volvía a sacarla de su marco. La falta de pegada impedía que el choque se removiera y que el Unami se inquietara, porque lo cierto es que los de Diego Yepes jugaban muy sueltos y a base de posesión y buena circulación en la zona central no tardaron en rebajar el ímpetu zamorano.

Cumplido el veinte los locales marcaban el ritmo a base de toque, dominaban jugando en campo rival e incluso rozaban el gol en un gran centro de Centeno desde el costado derecho que Alcubilla picó demasiado con la testa y la pelota se perdió por encima del travesaño. Poco más tarde Jonhy le sacaba un remate de gol a Terleira y, dato significativo, tras el córner el portero decidía sacar en largo como mejor manera de llegar al área rival. Después pocas cosas cambiaron y un ordenado Unami además de tener el cuero no sufría atrás frente al juego directo de su oponente. Tampoco la fortuna sonreía a un Villaralbo que a falta de diez para el descanso y en una acción aislada malograba una doble ocasión clarísima, pues primero Manero cabeceaba al larguero con todo a favor y después Iván Vila estrellaba el rechace en el cuerpo de un Elías que evitaba el primero de la tarde en la misma línea de gol.

En el reinicio el Unami mataría psicológicamente a los zamoranos al aprovechar un error de la zaga en el minuto cuatro y hacer el primer gol tras un centro desde la derecha que un Alcubilla completamente solo remachó. a la red de cabeza.

Después Pablo Cortés trató de reanimar a los suyos quitando a un desubicado Aires por Escorial, y el equipo reaccionó porque en el siguiente tramo botó tres saques de esquina casi consecutivos, pero no lo suficiente como para variar la dinámica pues el Unami seguía mandando sobre el balón pese a que en esta segunda todo estaba más trabado y cerrado. Eso sí en el setenta los visitantes consiguieron empatar, tras un centro de Chechi que Viti controló bien antes de marcar. Un gol que hacía algo de justicia a lo sucedido. Y sólo un poco porque la victoria habría sido más justa, pues casi de seguido Viti estrelló en el muñeco otro gol cantado tras una hermosa pared en el área. Y ya sobre la bocina Ramiro le sacó con una gran parada otro gol a un Escorial que hizo una gran jugada individual.

FICHA TÉCNICA

Unami CP: Ramiro; Centeno, Óscar (Koby, 81´), Cámara, Vicente, Elías, De la Cruz (Chechu, 54´), Terleira (Jorge, 67´), Alcubilla, Quino (Varo, 76´) y Lucho.

CD Villaralbo: Jonhy; Chechi (Mollón, 87´), Rochela, Cepeda, Raúl Crespo, Pino (Peralta, 73´), Aires (Escorial, 54´), Fradejas, Viti (Marco, 87´), Emmanuel Manero e Iván Vila.

GOLES: 1-0 (49´): Alcubilla. 1-1 (70´): Viti.

ÁRBITRO: Heras Elvira (Soriano). Tarjetas amarillas a Óscar; Vila, Manero, Rochela y Jonhy.

CAMPO: La Albuera.