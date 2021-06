Cerca, muy cerca se quedaron ayer tanto Laura Pedruelo como Carlos Garrote de subir al podio de Poznan (Polonia) en el Campeonato de Europa de Esprint en el que los dos zamoranos disputaron ayer las finales por el título de sus modalidades, K-1 1.000 metros y K-4 500 metros, respectivamente. Dos regatas en las que ambos zamoranos terminaron en cuarta posición, quedando sus esfuerzos sobre las aguas sin el premio que merecieron. Una recompensa por la que pugnará hoy en K-2 200 metros Mirella Vázquez, que no tuvo suerte en la semifinal de la distancia corta en K-1, acabando séptima, pero que tendrá una nueva oportunidad junto a Teresa Tirado.

La primera final de la jornada sabatina tuvo a Laura Pedruelo (Durius Kayak) como protagonista. La zamorana acarició la medalla, aunque finalmente se quedó fuera del podio y tuvo que conformarse con la cuarta posición, a menos de medio segundo de la tercera clasificada, es decir, de la medalla de bronce.

Este puesto, con un crono de 4:20.285, no resta un ápice el gran nivel mostrado por Pedruelo en esta competición, aunque no ha podido traerse la medalla. “Estoy muy contenta con la regata, lo he dado todo y remado perfecto pero no ha podido ser”, señaló la palista de Durius Kayak, superada por los barcos de Hungría, Croacia y Eslovaquia.

La segunda final del día tuvo a Garrote como epicentro, punta de lanza del K-4 compuesto también por Cristian Toro, Juan Oriyes y Albert Martí. Una potente embarcación que se empleó a fondo en la final del medio kilómetro pero que no pudo alcanzar las medallas al finalizar en cuarta posición con un tiempo de 1:25.753. Crono que dejó a España fuera del podio por tres décimas, quedando detrás de Alemania, Eslovaquia y Rusia.

La noticia positiva del día, sin embargo, estuvo en la ronda de semifinales, con Mirella Vázquez clasificándose para la final de K-2 200 metros junto a Teresa Tirado al finalizar dicha manga en tercera posición con un tiempo de 40.651. La palista de Fresno de la Ribera buscará hoy subir al podio en una última jornada en la que también será turno para Eva Barrios, que remará la final del 5.000 metros, distancia en la que es una especialista.