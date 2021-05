El Zamora intentará aprovechar la euforia que ha rodeado al equipo tras su participación en la fase de ascenso, poniendo en marcha hoy mismo su campaña de captación de socios que experimentará una subida de 25 euros para los carnets renovados y de 40 para los nuevos abonados, aunque el número de partidos en casa pasará de los 12 de la pasada campaña, a los 19 previstos para la de la nueva Primera RFEF.

Bajo el lema “Volveremos más fuertes. Abónate a la victoria, haz grande al Zamora y siéntete orgulloso.”, el secretario técnico del club, César Villafañe, y la jefa de Comunidación, Lorena Montie, presentaron ayer en al estadio Ruta de la Plata la nueva campaña que comenzará hoy mismo para los antiguos socios, que podrán renovar ya sus carnets tanto en la tienda del Club como en la web rojiblanca, mientras que los nuevos abonados podrán inscribirse a partir del 14 de junio.

Los precios de los abonos renovados irán desde los 185 euros para los adultos en tribuna, hasta los 10 euros para los niños de hasta 12 años en cualquier zona del Estadio. Los adultos en Preferencia pagarán 145 euros y en los fondos 105.

En cuanto a los nuevos carnets, el más caro será de 230 (Tribuna), con 190 en Preferencia y 150 en Fondo. Los precios decrecen según la edad: 18-22 años, 13-7 y 0-12. Se mantiene además el carnet de simpatizantes a 20 euros y que da derecho al 20% de descuento en las entradas de Liga.

Los abonos darán derecho además de asistir a los 19 partidos de Liga regular en casa, al acceso prioritario en caso de restricciones, y los miembros de las peñas oficiales tendrán un 10 por ciento de descuento para un mínimo de 30 miembros por peña. No estarán incluidas en el carnet las entradas para los partidos de play off o de Copa del Rey.

Los abonos pueden adquirirse en el horario habitual de la tienda oficial del Club (plaza de Hacienda) aunque la retirada de los carnets no será hasta dentro de unas dos semanas; y también se podrán descargar en el móvil. Los antiguos socios tendrán derecho a conservar su asiento o cambiarlo si hay disponibilidad en su zona.

“Esperamos que Zamora se vuelque con su club como lo ha hecho durante esta última temporada”, señaló Lorena Montiel en la rueda de prensa celebrada sobre el césped del estadio Ruta de la Plata. “La gente ha estado muy identificada con el Zamora durante esta campaña, por lo que nos sentimos muy orgullosos”, añadió César Villafañe quien recalcó que “el aforo que se podrá admitir en el Estadio no depende de nosotros, sino de lo que nos marquen las autoridades sanitarias” y explicó respecto a los derechos de televisión que con el nuevo formado de la Primera RFEF los clubes cederán estos derechos a la Federación Española que será la que decida qué plataforma emitirá los partidos.

Villafañe recordó que la actual campaña no tendrá mucho que ver con la anterior ya que la de 2020 se desarrolló en plena pandemia. Esperamos que el número de abonados se incremente considerablemente después de la temporada que ha hecho el equipo y de la liga tan atractiva que se presenta con grandes equipos que vendrán al Ruta de la Plata con sus respectivas aficiones. Queremos superar el número de socios, pero no podemos establecer una cifra concreta como objetivo”, añadió el secretario técnico rojiblanco.

Los primeros pasos en la constitución de la nueva Primera RFEF se darán el próximo día 3 de junio en la reunión a la que han sido convocados todos los clubes participantes en la que se informará sobre las pautas y las reglas que se aplicarán para la confección de las plantillas, televisión, grupos, etc.

César Villafañe admitió que se encuentra sumido en plena faena con las negociaciones de los nuevos fichajes: “Todo esto lleva un tiempo y tampoco hay que correr porque, además, no sabemos todavía cuántos jugadores sub 23 nos va a exigir la Federación. Queremos cubrir el máximo de jugadores que nos permitan y más después de lo que nos ha pasado este año con tantas lesiones. No sé qué hubiera ocurrido si no llegamos a tener una plantilla larga”.