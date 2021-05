Casi 60 niños de la provincia participan desde el 15 de mayo y durante 5 sábados consecutivos en los Juegos Escolares de Natación, que tendrán lugar en las piscinas municipales de Zamora y Benavente. A diferencia de otras modalidades de estos juegos, como Atletismo, Salvamento o Ajedrez on line que también se celebran en esta edición, esta actividad no tiene un carácter competitivo, sino que el objetivo es que los niños participantes mejoren o perfeccionen su estilo o aprendan a nadar mejor.

El motivo de que tenga un carácter diferente, es que estos juegos en esta modalidad deportiva van dirigidos en muchos casos a escolares en cuyas localidades no hay piscina cubierta, y que de este modo pueden tener acceso a una y practican la natación, según explicó Juan Carlos Ferrero, jefe de la Sección de Deportes de la Diputación, que es la institución que los organiza. Dado que no practican habitualmente la natación, no tiene mucho sentido que entren a competir, sino que el objetivo es instruirles en este deporte.

A diferencia de otras ediciones, la inscripción ha sido a título individual, y no a través de los centros educativos, aunque de algún modo los colegios y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), hayan ayudado a difundir la actividad.

La inscripción ya se cerró el pasado 30 de abril, y son 25 niños en Zamora y otros 34 en Benavente los que participarán en estos Juegos Escolares de Natación que arrancarán el sábado de cinco a seis de la tarde. Las restricciones del COVID limitan la actividad a un máximo de 6 niños por calle.

En principio, el desplazamiento a las instalaciones correrá por cuenta del participante, aunque en caso de que se realice alguna inscripción grupal con un número significativo de participantes, la Diputación pone a su disposición transporte colectivo.