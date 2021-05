Lo que había quedado descartado el domingo anterior tras la derrota ante el Burgos (3-0), ha vuelto a cobrar vida para el Zamora con la brillantísima victoria firmada ante el Valladolid Promesas. El equipo rojiblanco se encuentra hoy por hoy a tres partidos de la Segunda División aunque no dependa de si mismo para alcanzar ese objetivo que parecía un sueño no hace muchas semanas.

La última jornada ha deparado unas cuentas bastante sencillas para el equipo rojiblanco que está obligado a ganar el domingo a las 12.00 horas en el estadio Reino de León a la Cultural Leonesa y esperar que el Valladolid Promesas haga lo propio con el Unionistas. Aunque parezca un objetivo muy complicado de alcanzar, hay que tener en cuenta algunos factores que favorecen al equipo de David Movilla: el primero es que el Valladolid Promesas también tiene opciones de seguir vivo en el camino al ascenso y para ello tendrá que ganar al Unionistas por 3-0, siempre que pierda el Zamora en León; y el segundo es que la Cultural Leonesa lleva desde que perdiese en su visita al Ruta de la Plata sin levantar cabeza y será complicado que en la última jornada pueda cambiar de imagen aunque juegue ante su afición.

El Zamora CF además llegará con la moral muy alta tras la brillante victoria contra el Valladolid Promesas, un equipazo que, si no llega a ser por su portero Samuel, podría haber salido goleado del Ruta de la Plata el pasado domingo. Bien es cierto que los rojiblancos acusan las numerosas bajas por lesión, pero el equipo sigue rindiendo a un altísimo nivel con los efectivos que le queda.

El camino hacia el play off que se jugará en cuatro sedes extremeñas (Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito) se encuentra ya muy clarificado y son cuatro tan sólo las plazas que restan por adjudicar. Hasta el momento tienen la clasificación asegurada matemáticamente, los vascos Sociedad ‘B’, Bilbao Athletic, Amorebieta, el UD Ibiza, el Barça ‘B’, Linares Deportivo, UCAM Murcia, CD Badajoz y San Sebastián de los Reyes.

El Zamora pues se juega sus opciones de play off frente a la Cultural, el equipo que, curiosamente le puede abrir el camino hacia Segunda A, cuando fue el que le condenó en su último descenso a Tercera. El club de León tan sólo remitirá al Zamora CF 230 entradas en un estadio que tiene capacidad para cerca de 14.000.

Para este encuentro está previsto que se abrirán todas las zonas del Estadio “manteniendo las medidas de seguridad con la preasignación de asientos y la distancia de seguridad entre los mismos. Será necesario retirar con antelación la entrada correspondiente con la asignación de asiento”, informó ayer el club. Para facilitar el acceso a las entradas se mantendrá como opción recomendada el procedimiento online aunque también existirá la opción presencial en taquillas.

La Cultural enviará al Zamora CF un total de 230 entradas para la venta entre sus aficionados al precio único de 20 euros para la zona visitante del estadio Reino de León. La distribución de dichas entradas estará a cargo del Zamora CF, que informará en sus canales oficiales del procedimiento de venta.

Mientras se deciden los equipos que jugarán el play off, ya hay otros once que tienen la plaza asegurada para la Primera RFEF que son: Cultural Leonesa, Real Unión de Irún, Racing de Santander, Tudelano, SD Logroñés, Alcoyano, Villarreal B, B. Linense, Atlético Sanluqueño y el Atlético Baleares. A ellos habrá que sumarles los cuatro que desciendan de Segunda A; los veinte que no consigan el ascenso a Segunda A y los cinco que logren la clasificación en las fases de ascenso que están en juego.