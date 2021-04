El Innova Chef - CB Zamora quiere alargar la pelea por el ascenso a LEB Oro, algo que consideran un premio por una buena campaña y que no quieren desaprovechar. Para ello el equipo deberá superar de más de doce puntos a un Prat que se llevó el triunfo en el primer envite disputado el pasado domingo en el Ángel Nieto (73-84), pero los de Saulo Hernández tienen todavía mucho que decir, conscientes, no obstante, de que no será tarea fácil.

Para este próximo encuentro (domingo, 18.00 horas en Barcelona) Saulo Hernández tiene únicamente una baja en sus filas. Iza no podrá ayudar a sus compañeros y es que el pivot sigue renqueante de una lesión de tobillo que no acaba de dejar atrás, por lo que su papel será el de apoyar desde la barrera.

El resto de jugadores que compone la plantilla, salvo sorpresa negativa de última hora, sí estará disponible para un partido que se prevé intenso y difícil, pero en el que nadie en el club rechaza poder dar la sorpresa y seguir vivos en esta fase de ascenso.