El zamorano Javier Sardá afrontará las tres últimas etapas de la Vuelta a Vietnam situado en el tercer lugar de la clasificación general de la Copa HTV (Vuelta a Vietnam) en la que lucha por reeditar la victoria final que consiguió el pasado año.

En las últimas etapas, el liderato ha estado en posesión del otro corredor extranjero que compite en la ronda vietnamita, el francés Loic Desriac que ostenta el jersey amarillo desde el pasado día 20.

Desriac ya ocupaba el primer lugar al comienzo de la segunda semana de carrera pero cedió el maillot de líder el día 18, en la décimo segunda etapa, en la que cedió ante Trong Tai que ganó tras una jornada de carácter montañoso en el que los dos grandes favoritos se marcaron mutuamente. Troung Tai defendió la primera posición durante la siguiente etapa, pero Desriac recuperó el maillot amarillo tras ganar el día 20, mientras Javier Sardá se mantenía en la tercera posición.

El día 21 fue de descanso y en la jornada siguiente, Sardá intentó recortar tiempo respecto a la primera posición entrando en la meta en la cuarta posición. En las últimas jornadas, Deriac y Sardá se han seguido marcando mutuamente en una cerrada lucha por la victoria final en la ronda vietnamita que se mantendrá durante las tres etapas que faltan por disputar que serán decisivas.

Sardá ha querido salir al paso de ciertas acusaciones que ha recibido en los últimos días y ha publicado un escrito en el que explica: “Esta es mi cuarta participación en la Copa HTV, y como todos ustedes saben, este ha sido siempre mi trofeo más importante en Vietnam, como es la carrera más importante. La gané dos años seguidos, y he estado entrenando más duro que nunca para conseguir el tercero. Y veremos, puede que gane o no, pero este año todo es un poco diferente y no es por el covid”.

“Muchas cosas habían sucedido antes y durante esta carrera -añadió el corredor zamorano-, y creo que es hora de hacerlo público, porque no todo es aceptable para ganar.

Todo comenzó hace meses con unas cuentas falsas de redes sociales difundiendo acusaciones falsas, esas fueron seguidas por acciones que prefiero no mencionar porque podrían considerarse juego sucio a esta altura de la carrera, y continuaron con acusaciones durante la carrera. Pero no todo vale para ganar”.

“Podría ganar o podría no, pero siempre con juego limpio. El que me conoce en persona, sabe que siempre estoy solo, nunca lastimé a nadie y no entiendo este ataque sin escrúpulos contra mí. Solo vine aquí para hacer mi trabajo, ser ciclista y ser feliz. Me encanta Vietnam”, concluyó el corredor zamorano.

La Vuelta a Vietnam se disputa en 22 etapas con un trazado preferentemente llano y las dificultades montañosas que benefician al zamorano llegarán en esta recta final de la competición donde podría repetir la victoria como ya ocurrió el pasado año.