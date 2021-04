Segundo capitán, jugando en casa y haciendo una de sus mejores temporadas, por no decir la mejor. Así se encuentra Carlos Ramos que es, junto a Iñigo Piña, el rojiblanco que más minutos ha acumulado en Liga hasta el momento, y eso se nota cada semana. Así lo reconoce el zamorano que insiste en que “cuanto más juegas, más entonado estás” y, aunque admite que todavía tiene margen de mejora a sus 26 años, asegura estar muy a gusto en el club y con su apuesta de volver a su casa. “De verdad que estoy muy a gusto en el club y por haber vuelto a Segunda División B para competir con equipos muy buenos que nos permiten y nos obligan a sacar nuestra mejor versión”. “Creo que es la temporada que más he disfrutado. Siempre digo que cuando sales de juveniles disfrutar del fútbol es difícil, y este año estoy disfrutando muchísimo”.

Ahora el Zamora está inmerso en la lucha por llegar al play-off y a pesar de que no era el objetivo inicial (ese está más que cumplido) Carlos Ramos tiene claro que “lo vemos como una gran oportunidad que puede costar mucho volver a tener”. “Jugar un play-off a Segunda A no es fácil, hace mucho que en Zamora no se vive algo así y ojalá lo consigamos. Con esa ilusión estamos e iremos a Burgos ¿por qué no soñar?”, se preguntaba el futbolista que este domingo (16.30 horas) volverá a la que fue su casa y donde vivió una época muy especial.

“Burgos es el sitio en el que más cerca me he sentido de estar en casa. Es un campo especial con una afición especial. Es diferente a otros sitios en los que he estado porque mi sensación por la calle era que la gente no era del Madrid o del Barcelona, sino del Burgos. Han tenido un equipo en Primera y eso se nota, de la calle al campo”, recordaba Ramos que está convencido de que los burgaleses no se van a dejar llevar a pesar de tener el play-off asegurado. “Están metidos, pero creo que les falta un punto para asegurarse el primer puesto. También está luego el tema del coeficiente y la afición. No se van a dejar llevar y a nosotros nos tocará sufrir, como siempre, para tratar de sacar los tres puntos”, apuntó.

Con ese reto, con el de la victoria, se presentará el Zamora CF en El Plantío. En la plantilla saben que las posibilidades de estar en fase son todas ahora mismo, y eso lo llevarán hasta el final. “Hay opciones, y más por cómo rinde este equipo contra rivales grandes. Todavía nos queda guerra por dar y podemos meternos”, aseveró el jugador quien recordó que, a pesar de no lograr el triunfo, el Zamora sí hizo buenos partidos ante Burgos y Valladolid Promesas, dos encuentros en los que “solo faltó la victoria”. “Nosotros no tenemos presión, solo queda disfrutar”.

La única parte negativa que ha tenido esta temporada son las numerosas lesiones que han padecido en la plantilla, cuatro de ellas de larga duración como es el caso de Juanan, Coque, Adri Herrera y Asiel. A esto se han sumado otras dolencias que mantienen al vestuario en cuadro y así han tenido que afrontar estos últimos encuentros, aunque lo cierto es que ante la Cultural Leonesa se coronaron (3-2) y dejaron atrás un bache de cinco partidos sin ganar que no han hecho mella.