Como ya es tradición, la pesca no ha faltado al inicio de las fiestas de La Veguilla, de Benavente. El Club de Pesca de la ciudad organizaba un año más un concurso de captura en el que sí es cierto que la participación se vio algo mermada por la tormenta acaecida en fechas anteriores, pero, aun así, se pudo comprobar que afición no falta. Prueba de ello es que además del propio torneo, reservado a deportistas infantiles federados, fueron más los vecinos que quisieron acercarse al estanque del Prado de Las Pavas y animar con su presencia el evento. Esta cita estuvo precedida por la gran acogida que tuvo el cursillo infantil de iniciación a la pesca y respeto medioambiental celebrado el pasado fin de semana en el cual los más pequeños no solamente pudieron disfrutar de la captura, sino además aprendieron sobre montajes, tipos de cañas, anzuelos, cebos y engodos…, y recibieron unas bonitas lecciones de mano de los profesionales del club de respeto por el medioambiente.

El concurso contó con la presencia del concejal de Deportes, Fernando Marcos, que repartió trofeos, incluida la mítica figura trofeo de la virgen de La Veguilla donada por el Ayuntamiento.

Fue, sin duda, una bonita jornada de convivencia para los deportistas.