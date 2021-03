Está siendo una temporada muy complicada para muchos equipos zamoranos, y en el baloncesto no se libran. Tras el descenso del Quesos El Pastor a Liga Femenina 2, las miradas se dirigen al Virgen de la Concha Caja Rural al que solo un milagro le haría evitar la pérdida de la categoría en Liga EBA. Así lo piensa el presidente de la entidad, Nacho Teruelo, quien es absolutamente consciente de la dificultad de salvarse, aunque hay una opción.

El equipo zamorano tendría que ganar los cuatro partidos que le quedan por delante y que UVA y La Flecha perdieran en todos sus compromisos, unas variables que son muy poco probables, aunque hay que tenerlas en cuenta para las próximas semanas.

El primer envite de los zamoranos será ante el Real Valladolid en casa, una plantilla que ya tiene confirmado su descenso, mientras que La Flecha juega con un rival directo como es Bezana y el Universidad de Valladolid hará lo propio contra el Piélagos. “Sigo pensando que teníamos plantilla para estar tranquilos en la mitad de la tabla, pero no han salido las cosas ni ha sido un año fácil”, apunto Teruelo. Hay que recordar las discrepancias entre el entrenador e integrantes de la plantilla que llevaron a varios jugadores a abandonar la disciplina del club. “A partir de ahí, todo fue irrecuperable. Sí es verdad que se ha mejorado en juego, y hemos hecho buenos partidos, pero no se gana y así no se puede”, añadió el responsable de la entidad, y es que el Virgen de la Concha solo ha cosechado tres triunfos hasta el momento en 16 partidos.

El futuro del entrenador, en el aire

Lo que es una incógnita es si el entrenador, Vicente González, terminará la temporada en el banquillo amarillo. Desde el club explicaron que el técnico sí estará este fin de semana en el Manuel Camba pero después viajará a Málaga por cuestiones médicas. De este modo, una vez le evalúen los facultativos, él decidirá si puede o no regresar a la capital del Duero. En el caso que no sea posible será Félix Campos quien coja las riendas del equipo en esta recta final.

Una vez concluya el curso deportivo será el momento de analizar y tomar decisiones, y es que tampoco sería descartable que, aun descendidos en la pista, ofrezcan al Virgen de la Concha una plaza en EBA en la repesca. “Eso ya se verá porque, además, hay que analizar muchas cuestiones y ver si ahora mismo merece la pena o es mejor centrarse en la cantera y tener un equipo en Primera Nacional. Es pronto para tomar decisiones y pensar en eso”, indicó Nacho Teruelo que, no obstante, sí dejó claro que “aunque es una pena lo que está pasando, no es un drama”.