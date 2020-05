El Zamora se proclama campeón del Grupo VIII

El Zamora CF se ha proclamado campeón del grupo VIII de Tercera División tras la decisión adoptada por la Jueza de Competición, Carmen Pérez, de la Federación Española en la que se da por concluída la temporada con la clasificación que figuraba en el momento de producirse la suspensión de la Liga tras aplicarse el criterio del mejor coeficiente.

De esta forma, el decreto decide también que, además del club rojiblanco, disputarán la fase de ascenso a Segunda División B los otros tres mejores clasificados que lo fueron Segoviana, Arandina y Numancia B.

La resolución indica además que "la fase de ascenso a Segunda División "B" deberá desarrollarse, en todo caso, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento General de la RFEF, en sus correspondientes Bases de Competición para la finalización del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División en la Temporada 2019/2020, en la restante normativa federativa que resulte de aplicación y en consonancia con las directrices, órdenes, decisiones, recomendaciones, resoluciones, decretos leyes y protocolos que, en cada momento, aprueben las autoridades competentes del Gobierno y de la Administración General del Estado, ello con el fin de preservar la salud de todas las personas implicadas en la práctica del fútbol".

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha propuesto que el play-off de Segunda división B empiece el sábado 18 de julio y concluya el domingo 26, a expensas de las autorizaciones de las autoridades sanitarias. Las fechas planteadas para Tercera división se extenderían del 18 al 25 de julio, con la posibilidad de disputar la fase adicional entre el 1 y el 9 de agosto.

La circular de la RFEF relativa al desarrollo de la fase final de las competiciones que van a disputar un play-off express incluye también una previsión de vuelta a los entrenamientos con una fase inicial individualizada y una segunda de entrenamiento medio que no debería antes del 1 de junio. Ésta deberían iniciarla todos los equipos de manera simultánea.

La Fase 3 de entrenamiento total precompetición tendría que esperar para su inicial al 15 de junio, igualmente de forma simultánea y la Fase 4 de competición debería no iniciarse antes de las primeras semanas de julio siempre que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.

Excepcionalmente se estudiaría la posibilidad de realizar la fase final de la competición de fútbol sala de Primera división a finales de junio siempre que las Autoridades Sanitarias y Deportivas no lo prohibieran.

La RFEF exigirá a todos los clubes que acrediten las siguientes medidas de prevención y control de la salud:

-El día previo al inicio de los entrenamientos medios con grupo, los jugadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo, deberían haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con el COVID 19, y si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizar un primer Test serológico (Ig G e Ig M) (preferentemente entre el 1 y el 5 de junio).

-En el caso de que un jugador o miembro del staff resulte positivo, con Ig M alta, no le estará permitido iniciar los entrenamientos en grupo, deberá hacer aislamiento y ponerse en manos de las Autoridades Sanitarias y seguir el protocolo establecido para el COVID19. El resto podrán incorporarse a los entrenamientos con las medidas de seguridad recogidas en el Protocolo.

-El día antes del primer partido oficial tanto los jugadores como los miembros del staff con licencia federativa deberían pasar, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un Segundo Test serológico (Ig G e Ig M).

-No podrán disputar el partido o formar parte del encuentro quienes tuvieran un test positivo de Ig M alta.

-Dichos controles serán, también, extensibles a los árbitros que deban arbitrar en estas fases de play-off en cada uno de los territorios respectivos.

La RFEF recuerda en su circular que ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran y si los proveedores de este tipo de materiales entregan los test en tiempo y forma, poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa.

Los equipos deberán ponerse en contacto con la Mutualidad para fijar las fechas y las horas de los controles. E