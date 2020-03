Innova Chef juega hoy contra otro filial de enorme calidad

El Innova Chef tendrá esta noche una nueva oportunidad para comenzar a escalar puestos en la clasificación del grupo de ascenso de LEB Plata en el partido que jugará en Las Palmas de Gran Canaria contra otro filial de un histórico del basket nacional como es el Claret Gran Canaria (20.30 horas). Tras la inesperada, por abultada, derrota del pasado sábado (64-82) frente al Barcelona B en el Angel Nieto el equipo de Saulo Hernández afrontará un nuevo compromiso, contra el penúltimo clasificado de los equipos que han llegado desde el Grupo Este de la primera fase, una plantilla "muy canaria" como no podía ser de otra forma que se ha reforzado con algún jugador foráneo de gran calidad. El Claret que dirige Salvador Camps sumó once victorias y otras tantas derrotas en la primera fase y debutó en la segunda con un sorprendente resultado (94-71) en Algeciras, que viene a negar al sentir general de que los equipos procedentes del Grupo Este son mucho más potentes que los del Oeste. Conviene recordar que el Innova Chef ganó los dos partidos disputados contra Algeciras. Vistos los resultados de esta primera jornada de la segunda fase, la diferencia a favor del Oeste tan sólo se ha confirmado al cincuenta por ciento.

De esta forma, el Gran Canaria saldrá hoy a disputar su primer partido en casa muy motivado, dispuesto a no cometer otro tropiezo que le deje muy tocado en la lucha por jugar el play off. En el equipo canario destacan el dominicano Jean Montero, 16 años y 1.88 m., que se dio a conocer hace solo unas semanas anotando 30 puntos en la final del Adidas Next Generation de la Euroliga contra el equipo junior de Unicaja. En este mismo torneo quedó patente la calidad de sus compañeros, Rubén López y Khalifa Diop, que entraron también en el quinteto ideal del prestigioso torneo. Se presenta pues un partido muy similar al de la jornada inicial en el que El Innova Chef sufrió a las jovencísimas promesas del Barça.