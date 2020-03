"Este equipo siempre tiene un cuarto malo"

El entrenador del Quesos El Pastor, Ángel Fernández, señaló tras el partido que "teníamos que ganar como va a ser así hasta final de temporada, hasta el 5 de abril" y recalcó que "me sabe mal cuando os comento que los gurús del baloncesto se están equivocando en los pronósticos, pero es así. No hay más que fijarse en los resultados que se produjeron ayer: uno que no nos afecta y el otro que nos afecta creo que hasta para bien".

Fernández Juliá reconoció que el Quesos El Pastor siempre tiene un cuarto malo: "Lo lleva teniendo durante toda la temporada pero porque el equipo contrario también juega. Hoy nuestros dos primeros cuartos han sido perfectos, hemos hecho un muy buen baloncesto, defendemos hasta el tope que se pueden permitir las jugadoras, y en el último cuarto hemos recuperado los malos momentos que hemos tenido en el tercero".

El entrenador del Quesos El Pastor resaltó que "hemos tenido por dos veces la última posesión para ganar pero hemos fallado los tiros y luego resulta que, cuando menos nos lo esperamos, cuando estamos intentando robar el balón o hacer una falta, y una jugadora alta como Quinn recupera la pelota y a partir de ahí, sacamos el partido".

Pese a todo Ángel Fernández añadió que Mann Filter también dispone de jugadoras de calidad como es Paola Ferrari "que falló una bandeja pero hemos cerrado bien el rebote" y recordó que el Quesos El Pastor necesita dos victorias más para ganar: "Una es Bembibre y de entre los otros tres partidos que quedan, dos fuera y uno en casa, hay que sacar otra. Dependemos de nosotras mismas y solo podemos pensar en nuestro trabajo diario que está siendo muy bueno y cuando no lo es, ahí estoy yo para reconducirlo aunque de vez en cuando tenga que dar un golpe públicamente y vosotros me lo deis públicamente a mi".

Especialmente duro resultó el duelo que mantuvieron Gala Mestres y Paola Ferrari durante todo el partido: "Pao realiza muchos tiros durante el partido, es muy difícil evitar que lance tanto porque hay sucesivos bloqueos indirectos para que ella pueda tirar, ha metido 22 puntos y aún así, el trabajo de Gala ha sido excelente defendiéndola. Lo que pasa es que es una jugadora muy lista, sabe perfectamente donde se sitúan sus compañeras para darles el balón y nos han metido muchos puntos en bloqueo y continuación. Mann Filter se jugaba un puesto para el play off por el título y para eso ficharon a Ferrari. Esta victoria es de mucho mérito porque la actitud de mis jugadoras ha sido para felicitarlas".

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0