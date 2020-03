Óscar Matilla, campeón de Castilla y León sub 20

El toresano Óscar Matilla se proclamó ayer campeón sub 20 de Castilla y Leónen salto de longitud en la prueba disputada en el Módulo Cubierto Río Esgueva de Valladolid, en una jornada en la que destacó también el cuarto puesto de Alvaro Ibáñez en lanzamiento de peso. Óscar Matilla Guerra, tras lograr el título absoluto, volvió a subirse a lo más alto del podio, en esta ocasión en su categoría Sub 20, con un mejor salto de 6.65. No fue el mejor concurso del joven saltador del Vino Toro Caja Rural,porque en ningún momento se encontró a gusto con la carrera. Ya en los saltos previos a la competición tuvo dificultades para encontrar el talonamiento adecuado, y junto a su entrenador, intentaron buscar soluciones. Se inició la prueba y en el primer salto ya se vio que no iba a ser su día, pues solo pudo realizar la carrera de aproximación a la tabla pero no pudo batir, por lo que su salto fue muy pobre. El segundo intento fue mejor pero lejos de su mejor versión, y se fue hasta los 6.47. A pesar de la mejoría se seguían acentuando los problemas de transformar la carrera en un salto largo, y fue en el cuarto intento cuando mejoraría algo en el salto aunque no en lo que se refiere a la técnica. Se fue hasta los 6.65 que le dieron la medalla de oro y por consiguiente un nuevo título, el de campeón Sub 20 de Castilla y León. El resto de saltos siguieron la tónica relatada de los anteriores.

Por su parte, el lanzador del Vino de Toro Caja Rural Álvaro Ibáñez López tomó parte en el lanzamiento de peso del Campeonato Territorial Sub 18 y a punto estuvo de subir al podio, pero finamente se tuvo que conformar con un meritorio cuarto puesto, además de realizar marca personal con 12.32. Al igual que le ocurririó a Matilla, Ibáñez fue cogiendo el ritmo de lanzamiento a medida que iba pasando el concurso, y no fue hasta el quinto intento cuando alcanzó esos 12.32 que le otorgaban el cuarto puesto y una nueva marca personal.

En el Campeonato Autonómico de Combinadas sub 12, el Vino de Toro Caja Rural realizó un buen papel de la mano de Medea Hernández y Ana Alonso que terminaron en puestos de finalistas, séxta y séptima, respectivamente.