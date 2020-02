Saulo: "Nuestro único objetivo era la permanencia"

El entrenador del Innova Chef explicó en declaraciones a este periódico que "sabíamos que el partido iba a tener momentos en los que ellos apretarían e incluso hemos pasado de estar +16 a +4 y hemos sido capaces de mantener el nivel durante los 40 minutos. Sabíamos que iba a ser una clave para este partido. Los chavales han hecho un trabajo extraordinario y solo me queda felicitarles".

La de ayer fue una victoria sustentada en la defensa pese a los 92 puntos anotados: "A veces el tanteo puede engañar porque nosotros intentamos jugar muy rápido y eso hace que el número de posesiones sea mayor y además jugamos contra un equipo que es de los máximos anotadores. Me parecía muy difícil conseguir dejarlos en tan pocos puntos. El objetivo era imponer un ritmo alto desde el primer minuto y si metían ellos, nosotros también. Al final ha salido muy bien, hemos estado acertados, mis jugadores han estado muy metidos en el partido y tal vez por ese acierto se haya podido transmitir una sensación de que fue una victoria fácil pero en el momento que nosotros fallásemos dos o tres canastas de las que no hemos fallado, ellos se hubieran venido arriba y habríamos llegado a un final muy igualado en el que tendríamos mucho que perder".

Este triunfo supone, más que clasificarse para la fase de ascenso, conseguir el objetivo de la permanencia: "Me preocupa que perdamos la perspectiva de saber quiénes somos. El año pasado fue extraordinario a todos los niveles pero esa no es nuestra guerra. Y este año nos hemos ganado el derecho a disfrutar otra vez de que los seis mejores equipos de España pasen por el Angel Nieto, pero con la tranquilidad de saber que para el año que viene estás en LEB Plata que era el único y principal objetivo de la temporada. Si lo dábamos por hecho, me gustaría recordar cuando en el segundo partido nos pusimos con un balance de 0-2, habíamos perdido los dos partidos de mucho y creo que entonces nadie podría apostar a que repetiríamos la hazaña de estar entre los seis primeros. El equipo ha crecido un montón, ha creído en si mismo sin volverse loco cuando han venido mal dadas, y el partido de hoy ha sido el cúlmen. A partir de ahora, disfrutemos, pero disfrutemos compitiendo porque si no nos pasarán por encima y la sensación será muy mala".