Anzola deja la zaga rojiblanca, a la que se suma Ordoñez

Nacho Anzola ha sido un visto y no visto en el Zamora CF. Llegó a finales de agosto y, apenas cinco meses después, saldrá del club rojiblanco dejando un hueco en la defensa que ocupará Diego Ordoñez. El andaluz, presentado ayer en el Ruta de la Plata, llega para ocupar el lugar del venezolano y de un Rodao que tampoco tardó mucho en dejar de vestir la elástica rojiblanca por falta de minutos.

"Está previsto que en unos días Nacho Anzola deje de pertenecer al Zamora", afirmó ayer César Villafañe en rueda de prensa, añadiendo: "Su salida y la anterior de Rodao nos hacían ver que nos estábamos quedando cortos de efectivos atrás y de ahí la llegada de Diego al club". El director deportivo del club rojiblanco explicó que el venezolano "es un jugador cedido por el Lara CF" y que "ellos quieren que el jugador, en edad de formación, tenga minutos que aquí no le podemos ni prometer o asegurar y que necesita para no salirse de sus rol con la selección nacional de su país", apostillando: "Su transfer se solucionó el día 2 de enero pero, viendo su trabajo desde que llegó, sabemos que no va a tener un papel protagonista como su club de origen desea y de ahí que busque un nuevo destino".

La salida de Anzola, que ni llegó a debutar con el Zamora CF, y la anterior marcha de Rodao han hecho que el club apueste por la llegada de un nuevo defensor, un Diego Ordoñez que llega avalado por su trayectoria en "equipos de mayor categoría como Jaén, Don Benito o el Rayo Majadahonda" y que recala a orillas del Duero como "un jugador joven y polivalente" que, "mantiene la línea de fichajes con la que se ha estructurado la plantilla", según indicó Villafañe en su presentación.

"Me decidí por el Zamora CF, simplemente, por ambición", afirmó ayer el nuevo fichaje rojiblanco en su presentación, señalando que "pese a que allí en el CD Barco estábamos haciendo las cosas bien y dentro de puestos de play-off, me considero un futbolista ambicioso y cuando se abrió la ventana del Zamora vi una oportunidad muy grande". Ordoñez apuntó durante su presentación que acude a Zamora con "mucha ilusión y ambición", dispuesto a "crecer y aprender" con la camiseta rojiblanca y bajo las órdenes de un míster al que espera "ponérselo complicado" a la hora de confeccionar los onces iniciales durante la semana. "Vengo a sumar, a que haya más competencia y subir el nivel", concretó.

El nuevo jugador del Zamora CF se definió a sí mismo como un jugador "bastante intenso y que le gusta asociarse en equipo". "De lateral, me gusta incorporarme bastante al ataque ya que el año pasado, en Don Benito, jugaba de carrilero con defensa de tres y subía bastante por la banda. Me gusta recorrer el campo y pelear hasta el último minuto, soy sacrificado y creo que eso nunca puede faltar", concluyó Ordoñez.

Este defensor podría no ser la última incorporación del Zamora ya que, como señaló ayer Villafañe, "quedan fichas libres y siempre que haya un jugador que mejore el equipo y el mercado está abierto, fichar sería posible" aunque "es bastante complicado".